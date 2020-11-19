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Фондовые рынки АТР 19 ноября в основном снижаются вслед за биржами США
08:05 19.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% - до 3351,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,4%, до 2270,56 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,57% - до 26394,26 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,52%, до 2532,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 6535 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,76%, до 25533,34 пункта.
Фондовые индексы США в понедельник закрылись снижением в пределах 1,2% на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране. По данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в США выявили более 161 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончалась еще 1 707 человек. В отдельных штатах вводятся новые ограничения.
Растущая заболеваемость коронавирусом ко второй половине недели начала перевешивать оптимизм, порожденный новостями о вакцине. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло почти на 4 миллиона, побив очередной антирекорд.
"Новости о вакцинах являются позитивным фактором для экономического роста в среднесрочной перспективе, и инвесторы пытаются сопоставить это с неизбежным замедлением восстановления экономики Европы и США на фоне ужесточения карантинных мер", - прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril).
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