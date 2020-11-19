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Фондовые индексы США 18 ноября снизились
07:59 19.11.2020 |
Фондовые индексы США снизились в среду, так как рост числа заболеваний коронавирусом вынуждает все больше частей страны вводить ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции.
За последний месяц инвесторам приходилось учитывать как новости о прогрессе в разработке вакцин от коронавируса, так и сообщения о рекордном числе заболеваний в США. Большую часть этого периода фондовый рынок рос, хотя были и дни, отмеченные активными распродажами.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 344,93 пункта, или 1,2%, до 29438,42 пункта. S&P 500 упал на 41,74 пункта, или 1,2%, до 3567,79 пункта. Nasdaq Composite упал на 97,74 пункта, или 0,8%, до 11801,60. пункта.
Акции Pfizer набрали почти 0,8% - фармацевтический гигант заявил, что окончательные результаты клинического исследования, проводимого с BioNTechSE, показали, что их вакцина от коронавируса эффективна на 95%. Pfizer планирует в ближайшие дни подать американскому регулятору заявку на регистрацию вакцины.
Между тем акции страховых компаний в области здравоохранения показали наихудшую динамику. Акции UnitedHealth упали на 2,2%, акции Cigna - на 1,8%.
Бумаги Target подорожали на 2,3% вслед за тем, как ретейлер отчитался о стабильном росте продаж в последнем квартале на фоне усиливающегося спроса на товары повседневного спроса и обустройства домашнего офиса во время пандемии.
Также росли акции компаний, извлекающих выгоду от того, что люди работают из дома. Акции Zoom Video Communications выросли на 3,3%.
Оптимизм насчет того, что вакцины ограничат распространение коронавируса и подстегнут восстановление экономики в следующем году, усилил спрос инвесторов на рисковые активы на этой неделе. Относительно низкие уровни смертности, несмотря на рост заболеваемости, говорит о том, что теперь врачи располагают лучшими вариантами лечения, чем весной, и это также поддерживает настроение на рынках.
"Учитывая природу этого кризиса, единственный способ вырваться из этого цикла первой, второй, третьей волны [инфекций] - начать распространение вакцины, и нас ждет это в относительно скором времени", - пояснил Джеймс Маккормик, аналитик NatWest Markets.
Вакцина может улучшить перспективы бизнеса и потребителей, просигнализировав, что экономика вернется к докризисным уровням. "Если можно убедить потребителей восстановить отношения с экономикой и заверить их в том, что в следующие полгода у них будет работа, это высвободит целый сектор экономики", - добавил Маккормик.
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе выступления во вторник предупредил, что рост заболеваемости коронавирусом будет представлять трудности и неопределенность для экономики. Кроме того, по его словам, пока слишком рано говорить о том, как прогресс в создании вакцины отразится на экономических перспективах, поскольку до начала возможной повсеместной вакцинации пройдет несколько месяцев.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 добавил 0,4%.
В Азии большинство ведущих индексов завершили сессию в плюсе. Японский Nikkei 225 упал на 1,1% после того, как местные власти сообщили о всплеске заболеваемости коронавирусом в стране.
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