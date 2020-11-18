Фондовые рынки АТР растут 18 ноября на ожиданиях восстановления экономики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики после новостей о вакцинах от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.41 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,47%, до 3355,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,27%, до 2263,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,6%, до 26572,66 пункта, южнокорейский KOSPI на 0,34%, до 2547,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,47%, до 6523,7 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,66%, до 25842,46 пункта.

Пандемия коронавируса по-прежнему остается важнейшим фактором, влияющим на настроения инвесторов. Рынки отзываются ростом на новости об успешных испытаниях вакцины, которые в последнее время появляются все чаще. Так, с начала ноября несколько компаний сообщили о разработке вакцины, показывающей эффективность в 90% случаев. Это даёт участникам торгов надежду на завершение кризиса, вызванного пандемией, и постепенное восстановление мировой экономики.

В то же время эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему остается тяжелой. Так, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло почти на 4 миллиона, что является очередным рекордным показателем с начала пандемии.

Старший партнер Harris Financial Group Джейми Кокс (Jamie Cox), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что снижение на рынках, которое может наблюдаться в краткосрочной перспективе, это "не так уж плохо" после значительного роста за последние две недели ноября и в контексте ужесточения карантинных мер.