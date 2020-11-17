Фондовые рынки АТР 17 ноября в основном растут на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, инвесторы оценивают новости о вакцине от COVID-19, разрабатываемой компанией Moderna, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.35 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% - до 3340,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,12%, до 2264,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,11% - до 26410,39 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,28% - до 2547,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 6493,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,12%, до 25939,05 пункта.

Распространение коронавируса в мире по-прежнему остается одним из основных факторов, влияющим на настроения инвесторов. Рынки с оптимизмом восприняли новости о вакцине от биотехнологической компании Moderna. В понедельник компания сообщила, что итоги третьей фазы испытаний её вакцины от коронавируса показали эффективность на уровне 94,5%.

Новости об успехах в области разработки вакцины дают участникам торгов надежду на скорое окончание пандемии и восстановление экономики. На прошлой неделе об успешных испытаниях также сообщали компании BioNTech и Pfizer.

"Инвесторы смотрят за пределы пандемии, на развитие экономики в 2021 году, вместо того, чтобы концентрировать внимание на тяжелой ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом в США и Европе", - прокомментировал агентству Рейтер старший стратег по рынкам Азии J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui).