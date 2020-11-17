Фондовые индексы США выросли 16 ноября благодаря вакцине Moderna

Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в понедельник закрылись на рекордных максимумах. Позитивные результаты исследования еще одной потенциальной вакцины от Covid-19 подстегнули рост акций компаний, которые пострадали от пандемии.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос примерно на 470 пунктов, или 1,6%, до 29950 пунктов. S&P 500 вырос на 1,2%, Nasdaq Composite повысился на 0,8%.

Moderna Inc. заявила, что эффективность ее экспериментальной вакцины для защиты от Covid-19 при первичном анализе результатов исследования составила 94,5%. Это вторая вакцина, достигшая такого ключевого этапа. На прошлой неделе Pfizer и BioNTech сообщили, что эффективность их вакцины для защиты от Covid-19 превзошла ожидания.

Акции компаний, которые выиграют от снятия изоляционных мер и восстановления работы экономики, находились среди лидеров роста: бумаги United Airlines Holdings набрали 5,2%, акции Carnival - на 9,5%, акции Exxon Mobil - на 5,8%. Акции Moderna повысились на 9,6%.

Пока инвесторы оценивают, как скоро экономика почувствует положительный эффект от появления успешной вакцины, рыночный подъем, вероятно, будет неравномерным, несмотря на благоприятные новости о вакцинах, предупреждает старший инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments Джеймс Этей.

"Путь от результатов 3-й фазы испытаний к нормальной ситуации в экономике будет длинным", - полагает Этей.

Доходность 10-летних американских гособлигаций повысилась до 0,902% с 0,892% в пятницу.

Stoxx Europe 600 поднялся на 1,2% во главе с акциями банков и представителей других секторов, которые серьезно пострадали из-за пандемии. Среди них - акции нефтяных и туристических компаний.

Японский индекс Nikkei 225 повысился по итогам дня на 2,1% и обновил максимум за 29 лет. Фондовые индексы Тайваня и Южной Кореи выросли на сопоставимую величину и также обновили рекорды или многолетние максимумы. Shanghai Composite вырос на 1,1%.