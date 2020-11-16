Азиатские фондовые рынки 16 ноября растут вслед за биржами США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 097% - до 3342,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,74% - до 2285,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,41% - до 26263,41 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,9% - до 2541,23 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,81%, до 25846,48 пункта. Торги на австралийской бирже были приостановлены в связи с техническими сбоями и не будут возобновлены до вторника, сообщается на сайте биржи. Перед приостановкой торгов австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,23% - до 6484,3 пункта.

Инвесторы Азии разделяют оптимизм, преобладавший на американских рынках в пятницу. Так, индексы США в пятницу закрылись ростом в пределах 1,4%. Росту способствовала отчетность компаний Cisco и Disney, показатели за отчетный период оказались лучше ожиданий.

Поддержку японскому фондовому индексу оказывают данные по ВВП Японии. Показатель в третьем квартале 2020 года, по предварительной оценке, увеличился на 5% к предыдущему кварталу, что оказалось лучше прогнозов. В пересчете на год рост оценивается в 21,4%. По данным агентства Блумберг, это рекордные темпы роста с 1968 года.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. Промышленное производство КНР в октябре выросло на 6,9%. Рост превзошел ожидания аналитиков. В то же время объем розничных продаж в стране за октябрь вырос на 4,3%, что оказалось хуже прогнозов.

Эксперты также отмечают, что участники торгов по-прежнему сосредоточены на новостях о вакцине от коронавируса, что способствует росту на рынках. "Энтузиазм, вызванный новостями о вакцине, все еще остается преобладающим фактором, несмотря на резкий рост числа заразившихся в США - на данный момент прирост составил более миллиона заболевших с начала ноября", - прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).