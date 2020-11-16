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Биржи США 13 ноября закрылись ростом
08:04 16.11.2020 |
Биржевые индексы США выросли по итогам торгов в пятницу на фоне отчетности ряда американских компаний и продолжении "вакцинного" оптимизма.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи в 00.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,37% - до 29479,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,02%, до 11829,29 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,36%, до 3585,18 пунктов.
Позитивные настроения инвесторов связаны в том числе с неплохими финансовыми результатами американских компаний Disney и Cisco. Ранее Walt Disney сообщила, что по итогам четвертого квартала 2019-2020 фингода выручка снизилась на 23% в годовом выражении и составила 14,707 миллиарда долларов, прогноз предполагал уменьшение до 14,2 миллиарда. Согласно финотчетности Cisco, компания по итогам первого квартала 2020-2021 фингода снизила выручку на 9% год к году, до 11,929 миллиарда долларов, что оказалось лучше ожиданий в 11,85 миллиарда.
Американские инвесторы продолжают с оптимизмом оценивать ситуацию вокруг вакцины от коронавируса, новости о которой появились в начале недели и вызвали всплеск спроса на рисковые активы. Компании BioNTech и Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.
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