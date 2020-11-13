Фондовые рынки АТР в основном снижаются 13 ноября на возвращении опасений по коронавирусу

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на фоне второй волны коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,75% - до 3313,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,07% - до 2272,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,55% - до 26025,21 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,31% - до 2483,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,38%, до 6394,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 1%, до 25266,32 пункта.

Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться одним из важнейших факторов, влияющим на настроения на рынках. Несмотря на появляющиеся новости о разработке вакцин различными компаниями, рост заболеваемости в мире продолжается, страны фиксируют новые рекорды суточного прироста.

Так, рекордный прирост был зафиксирован в Японии, в четверг выявили более 1,6 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. В США также зарегистрирован новый суточный максимум случаев COVID-19 - более 150 тысяч. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило рекордные с начала пандемии 33,5 тысячи. Эпидемиологическая ситуация остается тяжелой в Германии.

В то же время портфельный менеджер Frazis Capital Майкл Фразис (Michael Frazis) считает, что текущая ситуация является хорошим временем для инвестиций. "Мы наблюдаем вторую волну коронавируса, введение новых карантинных мер, сокращений поездок, проблемы во всем мире. Однако в то же время у нас есть убедительные доказательства того, что вакцина разрабатывается, и многие люди будут привиты в течение следующих нескольких месяцев", - отметил он агентству Рейтер.