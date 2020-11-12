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Фондовые рынки АТР снижаются 12 ноября на опасениях по коронавирусу
08:04 12.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Европе и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% - до 3335,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,33% - до 2371,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,4% - до 26122,2 пункта.
Южнокорейский KOSPI снижался на 0,5% - до 2473,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,52%, до 6416 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 25320,81 пункта.
Оптимизм, преобладавший на рынках с начала недели после новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компаниями BioNTech и Pfizer, сходит на нет. Эпидемиологическая ситуация в мире остается тяжелой, число заражений в Европе и США продолжает расти.
Так, в среду число новых случаев COVID-19 в США впервые превысило 140 тысяч за день. Предыдущий рекорд был зафиксирован 8 ноября, когда выявили более 126 тысяч случаев заражения.
В Италии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило миллион, после того как за последние сутки зафиксировали более 32 тысяч зараженных. Также уровень заболеваемости высок в Германии, Франции и Великобритании, несмотря на введенные карантинные меры.
"В настоящий момент преобладает мнение о том, что для США и Европы, скорее всего, наступят тяжелые несколько месяцев, учитывая текущий прирост заразившихся коронавирусом, а также высокий уровень госпитализаций и смертности", - сказал агентству Франс Пресс глава отдела валютной стратегии National Australia Bank Рэй Аттрилл (Ray Attrill).
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