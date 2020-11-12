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Nasdaq Composite и S&P 500 11 ноября выросли за счет технологических компаний
08:01 12.11.2020 |
Акции технологических компаний в среду оказали поддержку индексу S&P 500 после отставания в начале недели на фоне появления обнадеживающих новостей относительно вакцины от Covid-19, улучшивших перспективы компаний, особенно чутко реагирующих на изменения в экономической ситуации.
S&P 500 вырос на 27,13 пункта (0,8%), до 3572,66, не дотянув всего 0,2% от сентябрьского рекордного уровня закрытия торгов. Nasdaq Composite повысился на 232,57 пункта (2%), до 11786,43. Dow Jones Industrial Average снизился на 23,29 пункта (0,1%), до 29397,63.
Несмотря на некоторое снижение в среду, акции энергетического и финансового секторов в составе S&P 500 на этой неделе показали наибольший рост, хотя и не восстановили позиции, утраченные с начала года. Акции технологического сектора, наоборот, с начала недели ушли в минус, но продолжают лидировать, продемонстрировав лучшие результаты с начала года.
Инвесторы полагают, что появление вакцины от Covid-19 обеспечит восстановление мировой экономики и подъем акций в разных секторах, придавая импульс новому витку ралли на фондовом рынке.
"Очень много средств еще остаются незадействованными, - отмечает Алтаф Кассам, директор State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии и анализу в Европе. - С учетом оптимизма насчет появления вакцины теперь часть этих средств может начать возвращаться на рынок".
Между тем некоторые инвесторы сосредоточились на проблемах, связанных с массовым производством и распространением вакцины, а также на размере нового пакета мер налогово-бюджетного стимулирования. Во вторник в США был зафиксирован рекордный уровень госпитализаций с коронавирусом, что стало очередным напоминанием о том, что пандемия еще далека от завершения.
Рынки облигаций США в среду были закрыты в связи с Днем ветеранов. Доходность 10-летних казначейских облигаций росла четыре дня подряд и по итогам торгов вторника составила 0,970%, достигнув максимума с 19 марта.
Нефть марки Brent подорожала на 0,4%, до 43,80 доллара за баррель. Вышедшие во вторник данные Американского института нефти показали существенное падение запасов сырой нефти в США, что усилило позитивные настроения на нефтяном рынке.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 1,1%. Основные индексы Азии завершили торги разнонаправленно. Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, достигнув максимума с 1991 года. В Гонконге и Китае индексы снизились. Акции ряда технологических гигантов Китая упали по итогам второго дня подряд.
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