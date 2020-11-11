Фондовые рынки АТР в основном растут 11 ноября на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут на общем оптимизме вокруг перспектив восстановления мировой экономики, вызванном надеждами на скорое появление вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09% - до 3363,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,73% - до 2291,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,08% - до 26281,41 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,11% - до 2479,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,59% - до 6441,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,72% - до 25333,74 пункта.

В среду рынки продолжают отыгрывать новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, разрабатываемой компаниями BioNTech и Pfizer. В начале недели BioNTech сообщила, что вакцина показывает высокую эффективность, и заявка на регистрацию в США может быть подана в ноябре.

Инвесторы с оптимизмом реагируют на новости вокруг вакцины, поскольку пандемия коронавируса остается основным риском для рынков. Продолжающийся рост заражаемости в Европе и США вынуждает правительства вводить новые ограничения. Это вызывает замедление восстановления экономики, ударяя по многим отраслям и производствам.

"Самым большим риском остается COVID и насколько серьезной будет эта волна. Коронавирус невозможно игнорировать, особенно учитывая тот факт, что число заражений и смертельных исходов растет", - приводит агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).