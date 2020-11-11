DJIA вырос 10 ноября благодаря циклическим акциям

Dow Jones Industrial Average во вторник продолжил рост, благодаря циклическим акциям (в том числе производственного и энергетического сектора), особенно восприимчивым к траектории экономики.

DJIA вырос на 262,95 пункта (0,9%), до 29420,92, поднявшись до третьего наивысшего уровня на закрытие торгов в своей истории. Наибольший рост показали акции Boeing, Chevron и 3M.

Индекс Nasdaq Composite упал на 159,53 пункта (1,4%), до 11553,86, на фоне продолжающегося вторую сессию подряд снижения котировок акций крупных технологических компаний, поддерживавших ралли на фондовом рынке большую часть текущего года.

S&P 500 снизился на 4,97 пункта (0,1%), до 3545,53.

В понедельник DJIA и S&P 500 поднимались до внутридневных рекордных уровней, благодаря заявлениям Pfizer и ее партнера BioNTech об эффективности разработанной ими вакцины от Covid-19. Обнадеживающие новости подтолкнули инвесторов к покупке акций авиакомпаний, розничных сетей, региональных банков и других компаний, сильнее других пострадавших от пандемии коронавируса, в надежде на то, что их положение начнет улучшаться раньше, чем предполагалось.

Между тем некоторые инвесторы отмечали чрезмерность подъема на фондовом рынке, обращая внимание на то, что пандемия еще далека от завершения, а вопрос о сроках появления у населения доступа к вакцине остается открытым.

"Пандемия, к сожалению, продолжается, - говорит директор Intermediate Capital Group по экономическим и инвестиционным исследованиям Ник Брукс. - Прогресс Pfizer - это прекрасно, но вряд ли переломит ситуацию, как показалось рынку".

"Инвесторам слишком рано совершать структурный переход от акций роста к акциям стоимости, - отмечает он. - Экономика серьезно пострадала, и ликвидация последствий потребует времени".

Брукс ожидает сохранения волатильности на рынках.

Инвесторы продолжают оценивать вероятность дополнительных государственных расходов для помощи пострадавшим от коронавируса и для стимулирования экономики.

Позитивные новости о вакцине, а также улучшение ситуации в американской экономике могут заставить законодателей сомневаться в необходимости крупного пакета мер налогово-бюджетной поддержки, говорит директор Natixis Investment Managers по стратегии на мировых рынках Эсти Двек.

"Многообещающие вакцины станут для республиканцев аргументом в пользу отсрочки программы стимулирования или сокращения ее масштаба, - полагает Двек. - Но какие-то меры поддержки обязательно будут, например, помощь авиакомпаниям и другие целевые меры".

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл после выборов стал более примирительно высказываться о программе стимулирования, чем от него ожидали, отмечает инвестиционный менеджер Aberdeen Standard Investments Джеймс Этей.

"Если они нацелены до Рождества согласовать программу с бюджетом свыше 500 млрд долларов, если такая программа будет осуществима, то это ощутимо повысит спрос на рисковые активы", - отметил Этей.

По его словам, в последние месяцы рынок преимущественно концентрируется на положительных новостях. "Меня не удивит, если после некоторой консолидации индексы рынка акций устремятся к новым максимумам, но в краткосрочном периоде для этого еще предстоит кое-что сделать", - отметил он.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник выросла до 0,970% от 0,957% в понедельник, когда инвесторы активно распродавали гособлигации, в результате чего их доходность поднялась до максимальных уровней с середины марта.

Баррель нефти Brent подорожал на 2,9%, до 43,61 доллара за баррель. Цены на золото выросли на 1,2%, до 1875,40 доллара за унцию, после того, как накануне продемонстрировали сильнейшее падение с июня 2013 года.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 подрос на 0,9%, японский Nikkei 225 - на 0,3%, а гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%.