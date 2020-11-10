Фондовые рынки АТР в основном растут 10 ноября на новостях о вакцине от коронавируса

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут на новостях об успешном испытании вакцины от COVID, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,12% - до 3377,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,36% - до 2325,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,72% - до 26202,58 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,03% - до 2446,45 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,66% - до 6340,5 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,36% - до 24930,04 пункта.

Трейдеры в Азии разделяют оптимизм на европейских и американских рынках, вызванный новостями о вакцине от коронавируса. В понедельник днем компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

В то же время старший стратег по рынкам Азии J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), которого цитирует агентство Рейтер, отмечает, что для применения вакцины потребуется еще достаточно долгое время. "Необходимо еще больше тестов, затем идет процесс одобрения", - отметил аналитик.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. Инфляция в КНР в октябре составила 0,5% в годовом выражении против 1,7% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов.