Индекс DJIA подскочил до максимума с февраля из-за Байдена и вакцины

Американские фондовые индексы в понедельник устанавливали новые рекорды, подскочив на фоне победы Джо Байдена на выборах в США и благоприятных новостей о разработке одной из вакцин от коронавируса. На финансовых рынках прежние победители и проигравшие меняются местами.

Основные индексы открылись резким ростом. В начале торговой сессии Dow Jones Industrial Average и S&P 500 установили внутридневные рекорды. В какой-то момент в ходе торгов DJIA не дотягивал до отметки 30 000 всего 70 пунктов. В заключительные 15 минут торгов ралли немного утихло.

В результате по итогам торгов DJIA вырос на 834,57 пункта (2,9%), до 29157,97, достигнув максимального уровня на закрытие торгов с февраля. Индекс S&P 500 вырос на 41,06 пункта (1,2%), до 3550,50, что является вторым наивысшим уровнем на закрытие торгов за всю историю наблюдений.

Фондовые рынки перешли к росту после того, как Pfizer Inc. и ее партнер BioNTech SE сообщили, что их разрабатываемая вакцина лучше, чем ожидалось ранее, защищает пациентов от Covid-19. Это важный этап в разработке средств, которые могут остановить глобальную пандемию.

Новости о вакцине встряхнули рынки, по крайней мере на время, и вдохнули жизнь в аутсайдеров периода пандемии, в частности авиакомпании, туристические компании и банки, рост и падение акций которых зависят от экономических перспектив. Между тем бумаги фирм, выигравших во время распространения коронавируса, например, крупных технологических компаний, в понедельник отставали от остального рынка.

Позитивные, хотя и не окончательные, результаты исследования еще на шаг приблизили вакцину к тому, чтобы она была допущена для широкого применения. Как отметили в Pfizer, компания планирует до конца ноября запросить у медицинских регуляторов разрешение на продажу вакцины, если данные докажут ее безопасность. Акции Pfizer подскочили на 2,80 доллара США (7,7%), до 39,20 доллара.

Позитивные новости отразились и на других рынках. Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 0,957% с пятничных 0,821%, а декабрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 8,5%, до 40,29 доллара за баррель.

Инвесторы проявляли меньше интереса к активам-убежищам. Японская иена подешевела на 1,9% против доллара США. Пара доллар США/японская иена упала до 105,35. Цена на золото снизилась на 5%, до 1853,20 за тройскую унцию, продемонстрировав самое большое однодневное процентное падение за семь лет. Между тем доходность 10-летних немецких гособлигаций показала самый большой рост с марта, поднявшись до -0,51%.

В Европе Stoxx Europe 600 набрал 4%. Зарубежные инвесторы ждут, что администрация избранного президента Байдена будет проводить более предсказуемую внешнюю политику и может быть менее склонна к введению пошлин или неожиданной эскалации напряженности в отношениях с Китаем, отмечает стратег-аналитик NatWest Markets Джеймс Маккормик.

Главный стратег-аналитик J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй считает победу Байдена благоприятной для азиатского региона ввиду снижения вероятности введения более высоких торговых пошлин. "Многие шоковые факторы, влиявшие в последние три года, теперь не будут представлять такой опасности, - говорит он. - Инвесторы воспримут это позитивно".

Китайский Shanghai Composite вырос на 1,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%, а японский Nikkei 225 - на 2,1%, закрывшись на новом 29-летнем максимуме.