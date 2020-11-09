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Биржи Азии 9 ноября закрылись ростом на оптимизме вокруг выборов в США
11:52 09.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись значительным ростом на волне возросшего аппетита к риску на новостях из США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,86%, до 3373,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,25%, до 2333,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,18%, до 26016,17 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,27%, до 2447,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 2,12%, до 24839,84 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 - на 1,75%, до 6298,8 пункта.
В понедельник на фондовых рынках Азии преобладали рисковые настроения. Инвесторы с оптимизмом встретили новости из США. По прогнозам телеканалов Fox News, CNN, NBC и агентства AP, победу на выборах президента страны одержал демократ Джо Байден. Байден впоследствии заявил, что избран президентом США.
Аналитики, мнение которых приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, ожидают, что президентство Байдена приведет к снижению напряженности в торговле между США и Китаем, что станет плюсом для азиатских рынков и экономик.
"Это определенно поможет экономике в целом. Так что в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы увидим хорошую перспективу для будущего роста'', - сказал агентству эксперт Amber Hill Capital Джексон Вонг (Jackson Wong).
Помогла рынкам и макростатистика из Китая, которая продемонстрировала улучшение состояния экономики страны. Экспорт Китая в октябре вырос на 11,4%, импорт - на 4,7%. Аналитики прогнозировали рост экспорта только на 9,2%. При этом показатели импорта оказались хуже прогноза в 8,6%.
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