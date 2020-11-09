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Биржи США 6 ноября рекордно выросли из-за выборов
08:01 09.11.2020 |
Основные фондовые индексы США показали на этой неделе максимальный с весны недельный рост на 7-9%, чему способствовал оптимизм вокруг выборов президента США, свидетельствуют данные торгов.
За эту неделю индекс DJIA вырос на 6,8%, NASDAQ - на 9%, S&P 500 - на 7,3%. Таким образом, эта неделя стала лучшей с мая для DJIA и S&P 500, а для NASDAQ лучшей с апреля.
При этом по итогам торгов пятницы индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 0,24%, до 28323,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - вырос на 0,04%, до 11895,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - опустился на 0,04%, до 3509,04 пункта.
Главной темой текущей недели стали выборы президента США, которые и определили динамику американских фондовых рынков. С понедельника по четверг биржи уверенно росли, а в пятницу перешли к коррекционному снижению, хотя к окончанию торгов NASDAQ все же вышел в "плюс".
"Это не сказочная страна, мы не будем каждый день видеть рост, поэтому в какой-то момент мы увидим тенденцию к снижению", - считает старший рыночный стратег TD Ameritrade Джей-Джея Кинахана (JJ Kinahan), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Старший экономист Raymond James Скотт Браун (Scott Brown), в свою очередь, полагает, что рынки с оптимизмом воспринимают лидерство кандидата в президенты США Джо Байдена, но вероятность того, что его победа будет оспариваться добавит неопределенности.
В то же время аналитики допускают, что вскоре на первый план выйдет экономическая ситуация, что повлечет за собой снижение индексов. "Несмотря на краткосрочное ралли, в конечном итоге мы увидим реальные проблемы с рабочими местами и экономикой", - отметил главный исполнительный директор компании по управлению активами Toews Corp. Фил Тьюс (Phil Toews), добавив, что ситуация с коронавирусом продолжает оказывать негативное влияние на экономику страны. Ранее в пятницу ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев заражения COVID-19, который составил 581,6 тысячи.
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