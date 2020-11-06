Азиатские биржи 6 ноября торгуются без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают определенной динамики в ожидании ясности с итогами выборов в США, свидетельствуют данные торгов. Китайские индексы заметно снижаются в рамках коррекции, между тем японский Nikkei 225 растет, обновляя многолетние максимумы.

По состоянию на 6.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,71% - до 3296,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,51%, до 2265,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,18%, до 25649,51 пункта. Японский Nikkei 225 тем временем рос на 1,08% - до 24365,92 пункта, находясь у максимумов с 1991 года. Южнокорейский KOSPI рос на 0,09% - до 2415,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,58%, до 6175,4 пункта.

Снижение китайских и гонконгского индексов в пятницу обусловлено коррекцией после активного роста предыдущих дней, вызванного подъемом рисковых настроений на рынках из-за выборов президента США.

Между тем победитель выборов по-прежнему не известен, подсчет голосов продолжается. При этом участники торгов с оптимизмом оценивают перспективу президентства Джо Байдена, - по их мнению, это может ускорить принятие пакета стимулов для американской экономики.

"Рынки считают, что Байден победит даже после судебных баталий. Есть неопределенности, но это неопределенности с ограниченными сроками", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик Monex Securities Нана Оцуки (Nana Otsuki).

Инвесторы в Японии тем временем обратили внимание на позитивную внутреннюю статистику. Расходы домохозяйств в сентябре в месячном выражении выросли на 3,8%, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 2,2%.