Фондовые индексы США по итогам торгов 4 ноября резко выросли

Американские фондовые рынки в среду резко выросли под руководством технологического сектора. Инвесторы, похоже, сплотились вокруг идеи разрозненного американского правительства.

По словам аналитиков и трейдеров, хотя окончательные результаты выборов до сих пор неизвестны, поскольку голоса еще не подсчитаны в таких важных штатах, как Джорджия, Мичиган и Пенсильвания, ни республиканцы, ни демократы не получили явного преимущества, которое бы стало предшественником масштабных политических изменений.

К закрытию торгов S&P 500 вырос на 2,2%, зафиксировав сильнейший прирост в день после выборов президента. Dow Jones Industrial Average вырос на 367 пунктов, или 1,3%. Nasdaq Composite подскочил на 3,9%.

Пока картина вырисовывается следующая: республиканцы, вероятно, сохранят контроль в сенате, тогда как вероятность победы Джо Байдена над Дональдом Трампом на голосовании в коллегии выборщиков увеличилась. Такой итог определенно помешает демократам продвинуть свою прогрессивную повестку, включая изменение налогов, системы здравоохранения и регулирования технологических компаний.

"До этого на рынке все ожидали полной победы демократов, - пояснил Ар Джей Грант, директор по торговле акциями в KBW Inc. - Теперь, кажется, нас ждет своего рода политический тупик".

На премаркете торги проходили с резкими колебаниями. Фьючерсы на S&P 500 ненадолго ушли на отрицательную территорию, после того как Дональд Трамп обвинил демократов в попытке лишить его избирателей возможности проголосовать и пообещал обратиться в Верховный суд, хотя не стал в подробностях расписывать свой план.

Фьючерсы повысились, после того как стало ясно, что в Висконсине и Мичигане победу, вероятно, одержал Джо Байден. В то же время многие бюллетени еще не обработаны.

"Рынок недооценивал угрозу того, что за обоих кандидатов будет подано примерно равное количество голосов, - говорит Сима Шах, главный аналитик Principal Global Investors. - Меня удивляет, что американский рынок акций держится так уверенно". Она ожидала, что в краткосрочном периоде колебания котировок будут более выраженными.

Несмотря на волатильность, трейдеры отмечают порядок на рынках, добавляя, что инвесторы преимущественно избегали крупных ставок в преддверии выборов. Многие старались избежать сценария 2016 года, когда инвесторы были застигнуты победой Трампа врасплох.

Однако неясность итогов держит рынки в напряжении.

Фондовые управляющие давно говорили о том, что спорный результат выборов или затяжной подсчет голосов может спровоцировать резкие колебания цен на активы, в том числе потому, что снизятся шансы на быстрое согласование второго пакета государственной помощи экономике. Кроме того, согласно предварительным результатам, демократы получили не так много новых мест в сенате, что также негативно влияет на вероятность быстрого согласования бюджета госпомощи.

Бумаги ведущих технологических компаний тянут рынок вверх. Акции Apple, Amazon.com и Alphabet подорожали. Бумаги Uber Technologies набрали 13%, а акции Lyft - около 11% после того, как жители Калифорнии проголосовали за то, чтобы считать ее водителей независимыми подрядчиками, а не штатными сотрудниками. Акции Biogen выросли на 40%.

Акции банков и промышленных компаний, которые сильно зависят от перспектив экономики и испытывают трудности при снижении доходности более долгосрочных гособлигаций, попали под давление.