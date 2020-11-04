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Биржи АТР растут 4 ноября на фоне подсчета голосов в США
07:53 04.11.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут на фоне подсчета голосов на выборах президента США; самый заметный рост показывает японский Nikkei 225 после выходного дня во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.44 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,03% - до 3272,06 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - также на 0,03%, до 2255,84 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,03%, до 24933,48 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 2,06% - до 23774,36 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,64%, до 2358,33 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,01%, до 6066,6 пункта.
В США 3 ноября прошли выборы президента. На пост главы государства претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Избирательные участки начали закрываться в 3.00 мск, последней закрывается Аляска - в 9.00 мск. На данный момент идет подсчет голосов, и инвесторы следят за результатами по каждому штату. Пока по голосам выборщиков и избирателей лидирует Байден.
"Все ждут. Я думаю, что шансы на чистую победу демократа уменьшаются почти с каждой минутой. Это снижает возможность или по крайней мере вероятность того, что в первые дни президентства Байдена будет согласована программа масштабного стимулирования", - цитирует агентство Рейтер главу отдела инвестиционной стратегии Perpetual в Сиднее Мэта Шервуда (Matt Sherwood).
Японский индекс при этом демонстрирует самый заметный рост, поскольку во вторник, когда остальные биржи АТР выросли на 1,4-2%, торгов в Японии не было в связи с выходным днем.
Акции Alibaba в Гонконге падают в цене на 6,2% на сообщениях о том, что Шанхайская и Гонконгская фондовая биржи отсрочили запланированное на 5 ноября рекордное IPO его подразделения - финтех-компании Ant Group.
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