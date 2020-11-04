Фондовые индексы США завершили 3 ноября с повышением

Фондовые индексы США завершили с повышением вторую сессию подряд. Dow Jones Industrial Average вырос на 2,1%, S&P 500 - на 1,8%%, а Nasdaq Composite - на 1,2%.

Как правило, рынки продемонстрировали положительную динамику в день выборов. С 1984 по 2016 год S&P 500 в среднем рос 0,8% накануне вторника, когда американцы идут на избирательные участки. В семи подобных случаях индекс рос.

При Дональде Трампе дела на рынке в целом шли хорошо: S&P 500 с выборов 2016 года вырос на 55%. Однако в последнее время рынок получает поддержку отчасти за счет ставок на то, что главой Белого дома станет бывший вице-президент Джо Байден, и демократы получат контроль над конгрессом.

Рынкам также интересно, получит ли одна партия контроль над Белым домом и конгрессом. Это может быть решающим фактором при определении размера пакета мер и скорости его принятия. Под пристальное внимание попала борьба за сенат, поскольку, как ожидается, перевес будет минимальным. Если сенат и Белый дом будут контролировать разные партии, это может быть серьезным препятствием для принятия законов.

Стефан Монье, инвестиционный директор Lombard Odier, считает, что при победе демократов власти, возможно, выделят для поддержки экономики еще 3 трлн долларов. Тогда у ралли акций, которое выдыхается в последние недели, появится новый импульс.

"Мы подождем первой части результатов, и нарастим риски в портфелях клиентов при полной победе демократов или республиканцев, - сказал он. - При разделении голосов мы будем очень осторожны".

Если победят демократы, Монье планирует покупать акции на развивающихся рынках. Если же победят республиканцы - инвестировать в акции со средней и малой капитализацией.

По мнению Шеймуса Макгорейна, директора по ставкам в J.P. Morgan Asset Management, победа Байдена может означать "дополнительное налогово-бюджетное стимулирование с более сильным ростом и инфляцией". Это может сказаться на рынке госдолга, который обычно отстает при усилении экономического роста. "Если будет полная победа демократов, то доходность [10-летних казначейских облигаций] может вырасти на 1% или даже сильнее", - добавил он.

Оэн Мюррей, директор по инвестициям Federated Hermes, полагает, что на выборы сильнее всего могут отреагировать валютные рынки, а не рынки акций.

"Если Байден одержит убедительную победу и пойдут разговоры о стимулировании, доллар может упасть", - замети он. Если Трамп получит второй срок, то "будет вероятность усиления торговых трений и протекционизма, тогда доллар укрепится".

Акции Alibaba Group Holding упали на 8,3%. Шанхайская фондовая биржа отложила первичное размещение акций технологического стартапа Ant Group, в котором Alibaba принадлежит 33%-ная доля.

Акции Arista Networks, занимающейся облачными технологиями, выросли на 16%. Компания улучшила прогноз по выручке за 4-й квартал. Акции PayPal потеряли 4,5% на фоне не оправдавших ожидания прогнозов на следующий квартал.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,3% до 37,66 доллара, последовав за широким рынком.

Stoxx Europe 600 поднялся на 2,3% в свете оптимистичной оценки перспектив роста мировой экономики. В Азии ключевые индексы выросли. Shanghai Composite поднялся на 1,4%. Гонконгский индекс Hong Kong набрал 2%, южнокорейский Kospi Composite - 2%. Рынок Японии был закрыт в связи с праздником.