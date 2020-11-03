Азиатские биржи 3 ноября закрылись ростом на 1,4-2% вслед за США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись ростом в пределах 2%, рост индексов США поддержал торги в регионе, при этом трейдеры ожидают новости по президентским выборам в Штатах, свидетельствуют данные торговых площадок.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,42%, до 3271,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,43%, до 2255,08 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,96%, до 24939,73 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,88%, до 2343,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,93%, до 6066,4 пункта. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником.

По итогам торгов понедельника японский Nikkei 225 вырос на 1,39% - до 23295,48 пункта.

Фактором роста для рынков Азии стала динамика американских индексов, которые в понедельник закрылись ростом на 0,4-1,6%. Рынки поддержала внутренняя статистика. Индекс деловой активности в промышленности США в октябре вырос до 59,3% со значения сентября в 55,4%, оказавшись лучше прогнозов аналитиков в 55,8%.

Основное внимание рынков теперь обращено к президентским выборам в США, которые проходят во вторник. В ряде штатов прошло досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Заметный рост показал австралийский S&P/ASX 200, ранее ЦБ страны ожидаемо снизил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,1%.