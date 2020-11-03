Фондовые индексы США выросли 2 ноября в преддверии выборов

Ведущие американские фондовые индексы выросли в преддверии президентских выборов, которые определят судьбу правительственных мер реагирования на пандемию коронавируса и экономический спад.

Dow Jones Industrial Average вырос на 423,45 пункта, или 1,6%, до 2695,05 пункта. S&P 500 повысился на 40,28 пункта, или 1,2%, до 3310,324 пункта. Nasdaq Composite вырос на 46,02 пункта, или 0,4%, до 10957,61 пункта.

Инвесторы надеются, что результаты выборов будут однозначными и окончательными, что позволит избежать споров и предоставит одной из партий уверенный контроль за сенатом и палатой представителей. В свою очередь, это прояснит ситуацию с дополнительными стимулирующими мерами и новым законодательством в сфере здравоохранения и налогообложения.

"Это ралли отчасти связано со снижением уровня тревоги, - говорит инвестиционный директор Fiduciary Trust Co. Ханс Олсен, имея в виду сегодняшний подъем на рынке. - Приближается кульминация избирательной компании, неопределенность скоро будет снята".

Некоторые инвесторы, похоже, пришли к выводу, что из-за активных продаж на прошлой неделе и падения S&P 500 на 5,6% рынок оказался перепроданным, и сегодня это поддерживает акции. S&P 500 более чем на 7% отстоит от рекордных максимумов, достигнутых в начале сентября. После них он резко снизился под давлением акций технологических компаний. Свою роль в падении сыграли и тревоги насчет выборов.

"Участники рынка вновь вернулись к покупкам. После оживленной распродажи на прошлой неделе некоторые инвесторы увидели возможности для покупки", - пояснил Шон Марковиц, аналитик Schroder Investment Management.

Активность в производственном секторе в США в октябре продолжала уверенно расти. Институт управления поставками сообщил, что в минувшем месяце индекс менеджеров по снабжению составил 59,3 пункта, тогда как опрошенные Wall Street Journal экономисты прогнозировали 56 пунктов. Высокий спрос на потребительские товары и оборудование помог производственным компаниям восстановиться после весенних сбоев, вызванных коронавирусной пандемией.

Новые карантинные меры, введенные в Великобритании, Франции, Германии, Ирландии, Австрии и Бельгии для сдерживания пандемии, также оказались не такими жесткими и длительными, как ожидали некоторые инвесторы. Школы в основном остаются открытыми, и власти выразили надежды на то, что новые ограничения будут сняты через несколько недель.

"Определенно это облегченный вариант карантина: меры оказались не такими жесткими, как при первой волне, - пояснил Джастин Онуеквуси, фондовый управляющий Legal & General Investment Management. - Это должно стать позитивным фактором для экономики и рынков в целом".

Субиндексы всех 11 отраслевых секторов в составе S&P 500 закончили сессию на положительной территории. Наибольший рост наблюдается в нефтегазовом секторе и секторе промышленного производства, а наименьший - в технологическом.

Акции Twitter, которые в пятницу упали на 21%, сегодня подешевели еще на 4,6%. Компания на прошлой неделе сообщила о замедлившемся росте числа пользователей.

Акции Clorox подорожали на 4,2%. Продажи компании за прошедший квартал превзошли ожидания аналитиков. Акции Estee Lauder Companies повысились на 2,4%, так как ее квартальная прибыль и продажи оказались выше, чем ждали на Уолл-стрит.

Акции Dunkin' Brands выросли на 6,5%. В конце прошлой недели Inspire Brands, владелец Arby's, сообщил, что купит Dunkin' за 8,8 млрд долларов. Это одна из крупнейших сделок в ресторанном секторе за последние годы.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 прибавил 1,6% под руководством немецких и французских акций. Котировки Stoxx Europe 600 и Euro Stoxx 50 были недоступны примерно в течение часа после начала торгов из-за проблем биржевого оператора Deutsche Borse Group с расчетом.

Инвесторы сейчас уверены, что власти готовы и дальше оказывать поддержку экономике с помощью стимулов, говорит Алан Кастис, управляющий директор Lazard Asset Management. Кроме того, по его словам, сейчас специалисты лучше понимают, как справиться с коронавирусом, и рынки знают, какие компании, вероятно, пострадают или выиграют от карантинных мер.

Японский индекс Nikkei сегодня вырос на 1,4%, гонконгский Hang Seng набрал 1,5%.

"Инвесторы считают Азию укрытием, так как не исключено, что в США результаты выборов окажутся спорными", - говорит аналитик Invesco по рынкам АТР за исключением Японии Дэвид Чао.

Цены на нефть стабилизировались. Нефть марки Brent подорожала на 2,7% до 38,97 доллара за баррель. В последние дни нефтяные рынки были под давлением, поскольку возобновленные меры изоляции негативно влияют на спрос. На прошлой неделе цены на нефть Brent упали более чем на 10% - это максимальное недельное падение с апреля.