Азиатские биржи 2 ноября коррекционно растут

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут, восстанавливаясь после пятничных распродаж, инвесторы также обратили внимание на статистику из КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на незначительные 0,05% - до 3222,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,72%, до 2213,94 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,88%, до 24318,4 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,09% до 2292,63 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,36%, до 23289,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,44%, до 5953,4 пункта.

В понедельник на азиатских рынках присутствует коррекционная динамика после распродаж пятницы. Тогда, по итогам торгов, биржи закрылись снижением на 0,5-2,5%.

Определенную поддержку настроениям оказала макростатистика из Китая. По данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре неожиданно вырос до 53,6 пункта с 53 пунктов месяцем ранее, при этом ожидалось, что он сохранится на уровне сентября без изменений.

Основным событием для рынков на текущей неделе являются грядущие президентские выборы в США, которые пройдут в среду. Инвесторы предпочитают сохранять осторожность, поскольку остается неопределенность, как исход выборов может повлиять на отношения между США и Китаем.

"Поскольку на этой неделе народ в США пойдет на выборы,... Азия на этой неделе будет нервно смотреть на запад, гадая, каков будет результат, и что это будет значить для них", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист по региону АТР банка ING Bank Роберт Карнелл (Robert Carnell).