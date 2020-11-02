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Биржи США упали 30 октября из-за IT-компаний
08:22 02.11.2020 |
Биржи США закрылись в пятницу падением на фоне новостей о снижении стоимости акций технологических компаний, свидетельствуют данные торгов.
Также усугубляют ситуацию рост числа заражений коронавирусом и предстоящие президентские выборы.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржииндекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 0,58%, до 26505,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,45%, до 10911,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,21%, до 3270,17 пункта.
Акции Twitter упали на 21%, Apple и Facebook - на 6%.
В ночь на пятницу финансовые отчеты за девять месяцев и за третий квартал представили крупнейшие американские технологические компании. Twitter сообщила о чистом убытке в 1,4 миллиарда долларов за январь-сентябрь против прибыли в аналогичном периоде прошлого года. Apple сообщила, что квартальные продажи iPhone упали самыми сильными темпами за два года.
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