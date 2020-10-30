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Фондовые рынки АТР 30 октября снижаются на опасениях за перспективы экономики
08:40 30.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно снижаются на опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,1% - до 3269,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,45%, до 2239,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,03%, до 24580,22 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1% - до 2303,38 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,57%, до 23199,28 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - рос на 0,01%, до 5961,3 пункта.
Основным фактором для пессимизма на рынках остается распространение коронавируса в мире. Так, власти США сообщили о рекордных более 500 тысячах новых случаев заражения за неделю. В Европе также продолжается рост заболеваемости. В пятницу во Франции начинает действовать режим самоизоляции, в Германии со 2 ноября будет введен "ограниченный карантин". Введение ограничительных мер, направленных на подавление распространения инфекции, ведут к снижению экономической активности.
"Путь к восстановлению сейчас не ясен, особенно с учетом роста числа случаев заражения коронавирусом и возникновения препятствий для принятия решения по пакету поддержки экономики США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ANZ.
Инвесторы также обратили внимание на статистику из Японии. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в сентябре осталась на уровне 3%, как и в августе. Аналитики ожидали показатель на уровне 3,1%.
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