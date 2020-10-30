Фондовые индексы США выросли 29 октября благодаря экономическим данным

Американские фондовые индексы в четверг выросли на сильных экономических данных, согласно которым число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе сократилось, а ВВП США за 3-й квартал продемонстрировал существенный рост.

Dow Jones Industrial Average прибавил 139,16 пункта, или 0,5%, достигнув 26659,11 пункта и прервав четырехдневное падение. S&P 500 вырос на 39,08 пункта, или на 1,2%, до 3310,11 пункта, а Nasdaq Composite показал рост на 180,72 пункта, или на 1,6%, до 11185,59 пункта. Все три индекса по-прежнему могут завершить неделю со значительным понижением.

Индекс волатильности Cboe, отражающий ожидания инвесторов относительно масштабов колебаний фондового рынка США, в четверг снизился, однако по-прежнему остался вблизи максимального уровня с июня.

Согласно официальным данным, за неделю, истекшую 24 октября, первичные заявки на пособия по безработице подали 751 000 американцев. На предыдущей неделе с коррекцией на сезонность число заявок составило 791 000. Снижение показателя говорит о том, что рынок труда медленно восстанавливается, хотя уровень заявок и остается высоким по историческим меркам.

Тем временем рост ВВП США в 3-м квартале в годовом выражении составил к предыдущему кварталу 33,1%. Ранее в этом году было зафиксировано рекордное падение ВВП, поскольку коронавирус и карантинные меры нанесли удар по деловой активности в стране.

После завершения торгов Apple, Alphabet, Facebook и Amazon.com представили свои показатели прибыли, которые оказались выше ожидаемых, что было обусловлено изменением поведения потребителей в период пандемии. Акции этих компаний в текущем году демонстрировали стремительный рост.

Бумаги Alphabet после закрытия основной торговой сессии выросли сильнее всего, на 8,0%, поскольку родительская компания Google сообщила о росте выручки от рекламы. Акции Apple упали на 4,0%, так как компания отказалась от предоставления прогноза по прибыли, а бумаги Twitter подешевели на 15% в связи с замедлением прироста пользовательской базы.

Бумаги небольшого числа этих компаний теперь составляют значительную часть базы S&P 500. Это значит, что восприятие состояния этих компаний со стороны инвесторов может влиять на общее рыночное настроение и приводить к волатильности на рынке.

Тим Кортни, инвестиционный директор Exencial Wealth Advisors, отметил, что в ближайшем будущем на рынках, вероятно, сохранится волатильность.

"Вероятно, волатильность останется до конца года и может продолжиться в следующем, пока не прояснится ситуация с регулированием технологической сферы и не станут понятны перспективы выхода вакцины", - указал он.

По словам Кортни, он сравнительно спокойно воспринимает колебания рынков, поскольку сейчас сложилась уникальная ситуация с ростом случаев Covid-19 и приближающимися выборами.

На этой неделе подъему на рынках США и Европы препятствовали опасения насчет того, что рост заболеваемости Covid-19 приведет к новым ограничениям и карантину, что замедлит восстановление экономики. В США в среду, по данным университета Джонса Хопкинса, было зафиксировано почти 79 000 новых заболевших. Число новых случаев превышает 70 000 второй день подряд.

Франция и Германия в среду ввели новые ограничения на работу предприятий и общественных заведений. Чтобы ограничить распространение инфекции, на несколько недель закрыты рестораны, бары и некоторые магазины. Власти обеих стран стремятся смягчить экономические последствия этих ограничений: в частности, они заявили, что заводы и школы продолжат работу.

"Если посмотреть на динамику рынка в последнюю неделю, становится ясно, что ключевым фактором является Covid-19", - заметил Лука Паолини, старший аналитик Pictet Asset Management.

Внимание также сосредоточено на президентских выборах в США, которые состоятся 3 ноября. Многие инвесторы воздерживаются от крупных ставок до этой даты.

Однако случившаяся на этой неделе распродажа может побудить некоторых инвесторов купить акции и поможет фондовым индексам частично отыграть потери.

"Во время коррекции на рынок приходят инвесторы, которые видят в ней удачный момент для покупки, - говорит инвестиционный директор REYL Singapore Дэвид Лью. - Правда в том, что у инвесторов по-прежнему полно денежных средств. Большинство не испытывает проблем с ликвидностью".

Акции Ford Motor Co. подорожали на 2,6% после того, как автопроизводитель отчитался о чистой прибыли за 3-й квартал в размере примерно 2,4 млрд долларов. Бумаги Alexion Pharmaceuticals набрали 2,9% - ее прибыли и продажи превысили оценки.

Акции Kraft Heinz повысились на 2,8% вслед за тем, как компания отчиталась о результатах, превзошедших ожидания аналитиков, и улучшила прогнозы.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,834% против 0,780% в среду.

На рынке нефти продолжается спад. Баррель нефти марки Brent подешевел на 3,8%, до 37,65 доллара.

Индекс доллара ICE вырос на 0,6%. Доллар обычно повышается при падении индексов акций, поскольку считается валютой-убежищем.

В Европе Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%.

Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня двигались разнонаправленно. Shanghai Composite по итогам дня набрал 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,6%.