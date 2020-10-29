Финансовые новости
- |
- 29.10.20
- |
- 12:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Азиатские фондовые биржи 29 октября закрылись в основном в минусе
11:47 29.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов четверга после распродаж на биржах Европы и США днем ранее, и лишь в Китае позитив был поддержан корпоративной отчётностью, свидетельствуют данные торговых площадок.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,11%, до 3272,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2249,57 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,5%, до 24586,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,79%, до 2326,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,61%, до 5960,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 23331,94 пункта.
Распродажи на большинстве бирж Азии, включая Японию, в четверг последовали за снижением на рынках США и Европы в предыдущий день торгов. Так, американский индекс Dow Jones упал на 3,43%, индекс S&P 500 потерял 3,52%, что стало самым сильным падением для обоих индексов за одну торговую сессию с 11 июня. Индекс NASDAQ снизился на 3,73%. Основные фондовые биржи Европы закрылись также падением примерно в этих пределах.
"Снижение рынков акций в Европе и США из-за опасений по поводу распространения коронавирусной инфекции повлияло на японские биржи", - прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).
При этом рынки Китая завершили торги четверга ростом на фоне корпоративной отчетности ряда компаний потребительского сектора, которая показала рост их прибыли за третий квартал.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Месть или заговор судей: Скольких коррупционеров Зеленский посадит пожизненно после решений КСУ
|Убить борьбу с коррупцией. Как Конституционный Суд возвращает бандитские 90-е
|Глава КС не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии - «Схемы»
|НАПК закрыло реестр деклараций чиновников
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Прибыль банковской системы Украины в сентябре возросла на 22% - НБУ
|Справочный курс гривны 29 октября понижен на 3,7 коп до 28,4307 грн/$1
|Азиатские фондовые биржи 29 октября закрылись в основном в минусе
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 28.10.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.10.20
|Остаток средств на корсчетах банков 29.10.20
Это интересно
|Audi показала первый электромобиль линейки RS
|Сквозное шифрование теперь доступно всем пользователям Zoom
|Новым хозяином Opera станет китайская Kunlun Tech
|В видеоконференциях Skype теперь может участвовать до 100 человек
|Выпускать электрокары будет не дороже, чем машины с ДВС
|Илон Маск назвал следующий «убийственный продукт» Tesla
|Представлен новый рамный внедорожник SsangYong Rexton