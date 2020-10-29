Азиатские фондовые биржи 29 октября закрылись в основном в минусе

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов четверга после распродаж на биржах Европы и США днем ранее, и лишь в Китае позитив был поддержан корпоративной отчётностью, свидетельствуют данные торговых площадок.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,11%, до 3272,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2249,57 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,5%, до 24586,6 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,79%, до 2326,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,61%, до 5960,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,37%, до 23331,94 пункта.

Распродажи на большинстве бирж Азии, включая Японию, в четверг последовали за снижением на рынках США и Европы в предыдущий день торгов. Так, американский индекс Dow Jones упал на 3,43%, индекс S&P 500 потерял 3,52%, что стало самым сильным падением для обоих индексов за одну торговую сессию с 11 июня. Индекс NASDAQ снизился на 3,73%. Основные фондовые биржи Европы закрылись также падением примерно в этих пределах.

"Снижение рынков акций в Европе и США из-за опасений по поводу распространения коронавирусной инфекции повлияло на японские биржи", - прокомментировал агентству Франс Пресс брокер Iwai Cosmo Securities Тосикадзу Хориути (Toshikazu Horiuchi).

При этом рынки Китая завершили торги четверга ростом на фоне корпоративной отчетности ряда компаний потребительского сектора, которая показала рост их прибыли за третий квартал.