Фондовые индексы США 28 октября резко снизились из-за опасений по поводу коронавируса

Американские фондовые индексы в среду продолжили падать и по итогам недели могут показать наихудшие результаты с конца марта, поскольку дальнейшее распространение коронавирусной инфекции подорвало уверенность инвесторов в восстановлении мировой экономики.

Dow Jones Industrial Average снизился на 943,24 пункта, или на 3,4%, до 26519,95 пункта, отметившись самым масштабным падением с 11 июня. Индекс падал уже четвертую сессию подряд.

S&P 500 потерял 119,65 пункта, или 3,5%, достигнув 3271,03 пункта и завершив в минусе третью сессию подряд. Индекс опустился более чем на 8,0% с рекордного уровня закрытия, достигнутого в начале сентября, прирост с начала года теперь составляет примерно 1,3%.

Nasdaq Composite опустился на 426,48 пункта, или на 3,7%, до 11004,87 пункта, прирост индекса по сравнению с началом года сократился до 22,7%. Акции Facebook, Alphabet и Twitter упали более чем на 5,0% после того, как их руководители приняли участие в слушаниях в конгрессе, посвященных роли этих компаний в формировании общественного мнения по различным вопросам.

На этой неделе рынки опускаются из-за ряда факторов неопределенности.

Рост количества зараженных коронавирусом может привести к ужесточению карантинных ограничений в США и Европе, что, вероятно, ударит по хрупкому экономическому восстановлению. В США дневное количество новых зараженных превысило 70 000. Различные штаты продолжают сообщать о высоких уровнях заражений. Германия в среду анонсировала о введении частичного карантина на один месяц с целью сдержать распространение вируса.

"Месяц назад на рынках все в основном говорили о том, что карантинные меры, вероятно, будут ограниченными и прицельными и поэтому не так сильно повлияют на экономику, - отметил Хью Джимбер, аналитик по мировому рынку в J.P. Morgan Asset Management. - Но сейчас появились всеобщие опасения насчет более масштабных мер изоляции, которые могут иметь более серьезные последствия".

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, во вторник число новых случаев заражения вирусом в США превысило 73 200, увеличившись второй день подряд.

По мнению Сьюзан Уэбб, учредителя инвестиционной компании Appomattox, участники рынка учитывают в котировках опасения по поводу того, что в случае новых карантинных ограничений в США произойдет заморозка деловой активности в сфере туризма, развлечений и общественного питания. Кроме того, пострадают экономики стран, зависимых от туризма, таких как Испания и Италия, добавила она.

Уэбб отчасти связала распродажу на фондовом рынке США с ребалансировкой инвестиционных портфелей, поскольку инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусом в различных регионах мира. Многие выводят средства из американских акций, осознав тот факт, что экономики Азии восстанавливаются быстрее и более успешно контролируют распространение коронавируса, добавила она.

Инвесторы также все еще настороженно относятся к предстоящим президентским выборам в США и беспокоятся, что долгий подсчет поданных по почте бюллетеней может привести к неопределенности после 3 ноября.

Неопределенность вокруг смены президентской администрации исторически приводила к распродаже на рынках, однако в этот раз ситуация усугубляется опасениями по поводу задержек с оглашением результатов выборов и неожиданной победы Дональда Трампа, в случае которой можно ожидать продолжения торговых войн, заявил Дэвид Бейлин, руководитель международного инвестиционного департамента Citi Private Bank.

На рынке надеялись, что переговоры между Белым домом и демократами о новом пакете стимулирующих мер выльются в соглашение до выборов, что поддержало бы экономическое восстановление. Однако эти надежды тают, поскольку выборы приближаются, а стороны никак не придут к соглашению.

Акции General Electric подорожали на 4,5% после того, как она удивила аналитиков, получив прибыль в 3-м квартале. Бумаги Automatic Data Processing поднялись более чем на 6,2% - ее прибыль выросла.

Бумаги Microsoft упали на 5,0%, хотя гигант ПО отчитался об увеличении продаж благодаря резкому росту спроса на ее видеоигры и облачные сервисы в период пандемии.

По словам Джеффа Миллса, инвестиционного директора Bryn Mawr Trust, ожидания инвесторов чрезмерно высоки и могут привести к снижению акций компаний.

"Когда компании не оправдывают или просто дотягивают до ожиданий, их акции реагируют негативно: это говорит о том, что их оценки довольно оптимистичны, - указал Миллс. Ожидания по прибыли крайне высоки, и если компании не оправдают их, я не уверен, что участники рынка нормально отреагируют на это".

При этом Бейлин из Citi Private Bank полагает, что данная распродажа представляет собой возможность для покупки, поскольку рынок сможет сосредоточиться на более отдаленных перспективах после того, как будет объявлено о создании эффективной вакцины от коронавируса. Акции финансовых и судоходных компаний, а также фондовые рынки развивающихся экономик, получат поддержку после исчезновения рисков, связанных с пандемией, добавил он.

Сырьевые рынки сегодня также попали под давление. Баррель нефти марки Brent подешевел на 5,0%, до 39,12 доллара.

Доходность 10-летних бондов США выросла до 0,78% против 0,778% во вторник.

Индекс доллара ICE повысился на 0,5% из-за обеспокоенности инвесторов насчет новых карантинных мер. Доллар обычно укрепляет позиции, когда инвесторы продают акции, благодаря его статусу валюты-убежища.

Европейские рынки оказались под особо сильным ударом, поскольку на континенте наблюдается рост новых случаев коронавируса. Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 2,95%, достигнув минимума с мая.

Инвесторы также продают более рискованные европейские гособлигации. Есть опасения, что в Европе возникнут проблемы с новым пакетом мер помощи, если при новом карантине потребуется увеличение государственных расходов.