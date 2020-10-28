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Азиатские фондовые биржи 28 октября закрылись в основном в плюсе
12:19 28.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды, при этом рынки Китая продемонстрировали рост второй день подряд на ожиданиях продолжения "посткоронавирусного" восстановления экономики, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,46%, до 3269,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,68%, до 2239,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,3%, до 24708,8 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,62%, до 2345,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,11%, до 6057,7 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,29%, до 23418,51 пункта.
Биржи Китая закрылись повышением второй день подряд, так как акции компаний потребительского сектора и фармацевтических компаний выросли в цене на ожиданиях дальнейшего восстановления экономики после пандемии нового коронавируса.
В то же время на других биржах наблюдалась не столь дружная динамика из-за сохранения панических "коронавирусных" настроений - правда, в основном за пределами Азии. "Количество случаев заболевания Covid и госпитализаций продолжает расти - за ними и дальше будут внимательно следить, поскольку инвесторы оценивают вероятность принятия более жестких мер для сдерживания пандемии", - считает стратег StoneX Юсеф Аббаси (Yousef Abbasi), чьи слова приводит агентство Франс Пресс.
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