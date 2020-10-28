DJIA и S&P 500 27 октября снизились после распродажи на фондовом рынке США

Фондовые индексы США во вторник были подвержены колебаниям. Рынок пытался стабилизироваться после отмеченного в понедельник сильного спада, вызванного беспокойством насчет пандемии Covid-19.

Рост числа зараженных коронавирусом усиливает опасения насчет мировых экономических перспектив. В понедельник среднее число новых случаев заражения Covid-19 в США за 7 дней достигло рекордного максимума. Ограничения ужесточены в целом ряде европейских стран, включая Италию, Испанию и Россию, которые пытаются тем самым сдержать распространение коронавируса.

Восстановиться после спада акциям помогает тот факт, что в некоторых отраслях экономики наметилось оживление после сбоев и карантина, вызванных пандемией.

Число заказов на товары длительного пользования, согласно статистике, опубликованной Министерством торговли США, в сентябре выросло пятый месяц подряд. По сравнению с августом рост составил 1,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 222,19 пункта, или на 0,8%, до 27463 пунктов, снизившись по итогам четырех из последних пяти торговых дней. С начала года индекс "голубых фишек" упал на 3,8%.

S&P 500 упал на 10,29 пункта, или на 0,3%, до 3390,68 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 72,41 пункта, или на 0,6%, до 11431,35 пункта.

Акции технологических компаний во вторник демонстрировали относительно позитивную динамику, в частности, в связи с новостями о том, что Advanced Micro Devices планирует покупку конкурирующего производителя чипов Xilinx за 35 млрд долларов. Бумаги Xilinx прибавили 8,6%, тогда как акции AMD снизились на 4,1%.

Крейг Фер, инвестиционный аналитик Edward Jones, признает, что рост числа заболевших Covid-19 усиливает неопределенность, однако он уверен в том, что рынок продолжит восстановление в следующем году. "Думаю, в 2021 году мы можем рассчитывать на больший подъем. Вероятно, волатильность и доходность рынка акций станут в большей степени соответствовать историческим нормам", - сказал он.

Некоторые инвесторы рассчитывают на то, что властям удастся избежать жесткого карантина, который вводился весной, а с ним и резкого спада экономической активности.

"Сейчас на рынке наблюдается дисконт, связанный с ограничительными мерами и ожиданиями новых серьезных проблем в экономике, но я такого не предвижу, - говорит Патрик Спенсер, управляющий директор из американской инвестиционной фирмы Baird. - Идет V-образное восстановление".

Акции отдельных компаний резко менялись в цене из-за публикации отчетности.

Акции Eli Lilly опустились на 6,9%, после того как компания понизила прогноз по прибыли на 2020 год. Акции Caterpillar подешевели на 3,2%. Компания сообщила о снижении продаж и прибыли за последний квартал.

После закрытия торгов Microsoft отчиталась о росте продаж за счет более высокого спроса на услуги в сфере облачных вычислений на фоне пандемии коронавируса, ввиду чего бумаги компании подорожали на 0,3%. Другие крупные технологические компании, включая Apple и Amazon.com, представят свою отчетность позднее на текущей неделе.

Тем временем панъевропейский Stoxx Europe 600 упал на 0,9%.

В Азии большинство ключевых индексов к концу торгов слегка снизились. Гонконгский Hang Seng просел на 0,5%, японский Nikkei 225 практически не изменился, а Shanghai Composite набрал 0,1%.