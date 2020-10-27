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Фондовые рынки АТР снижаются 27 октября в пределах 2% на опасениях по коронавирусу
08:20 27.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на опасениях за восстановление мировой экономики, вызванных распространением коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,37% - до 3239,03 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,22%, до 2207,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,16%, до 24629,93 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,13% - до 2340,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,84%, до 6042,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,41%, до 23398,16 пункта.
Эпидемиологическая ситуация продолжает беспокоить инвесторов. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во всем мире, ряд стран фиксируют рекордный суточный прирост заболевших и вводят новые ограничения. Это замедляет процесс восстановления экономики.
"Высока вероятность, что в итоге мы увидим введение национального карантина в ряде стран, если ситуация с коронавирусом не изменится", - цитирует агентство Рейтер старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).
Инвесторы также продолжают следить за переговорами по пакету мер поддержки экономики США. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают обсуждать сумму пакета. Трейдеры считают, что она зависит от результатов президентских выборов в стране.
Выборы назначены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. Согласно данным опросов, лидером президентской гонки является кандидат от Демократической партии Джо Байден.
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