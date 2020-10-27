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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 26 октября снизились

07:51 27.10.2020 |

Фондовый рынок

 

Американские фондовые индексы в понедельник существенно снизились на фоне резкого роста числа заболевших Covid-19 в США и Европе, тогда как конгрессу и Белому дому по-прежнему не удается согласовать новые меры налогово-бюджетного стимулирования.

Торги акциями в США начались в минусе, а затем потери лишь ускорились. Из 30 компонентов Dow Jones Industrial Average снижением отметились 29, а в S&P 500 потери были отмечены во всех 11 секторах.

В падении лидируют туристический и досуговый секторы, которые в этом году пострадали во время пандемии больше всего. Акции Royal Caribbean Group подешевели на 9,6%, бумаги United Airlines Holdings - на 7,0%, а акции Marriott International - на 5,6%.

DJIA потерял 650,19 пункта, или 2,3%, достигнув 27685,38 пункта. Из всех акций в составе индекса только бумаги Apple завершили день с повышением.

S&P 500 упал на 64,42 пункта, или на 1,9%, до 3400,97 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 189,34 пункта, или на 1,6%, до 11358,94 пункта. Все три индекса теперь находятся более чем на 5,0% ниже по сравнению с рекордными уровнями, достигнутыми ранее в текущем году.

В понедельник среднее число новых случаев заражения коронавирусом в США за последнюю неделю достигло рекордной отметки в 68 767. Ученые предупреждали, что с наступлением прохладной погоды может начаться вторая волна заражений, однако число заболевших начало расти раньше, чем предполагали многие. Возникают новые опасения насчет ужесточения карантина и возможных последствий для экономики.

"Картина однозначно тревожная. Не исключено, что к середине зимы власти попытаются прервать этот цикл", в том числе за счет строгого краткосрочного карантина, говорит директор J.P. Morgan Private Bank по инвестиционной стратегии Дэвид Стаббс. "Но мы всегда понимали, что это восстановление будет прерывистым. Нельзя ждать, что мы всерьез вступим в основную фазу нового экономического цикла ранее, чем разберемся с проблемами в здравоохранении", - добавил он.

Тем временем вероятность принятия нового пакета стимулирующих мер до президентских выборов представляется крайне невысокой. В случае поражения Дональда Трампа, вполне вероятно, что никаких дополнительных мер стимулирования не будет вплоть до конца января. Представители Демократической партии и Белого дома в последнее время обвиняли друг друга в отсутствие прогресса по этому вопросу.

Распродажа в понедельник не вызывает удивления, отметила директор Natixis Investment Managers по мировым рыночным стратегиям Эсти Двек. На прошлой неделе рынок испытывал оптимизм по поводу государственной поддержки экономики, однако на текущей неделе эти надежды несколько ослабли.

Кроме того, результаты некоторых опросов говорят о том, что по итогам ноябрьских выборов в сенат США демократам вовсе не гарантирована решительная победа, которая позволила бы им принять агрессивные меры стимулирования, добавила Двек.

Инвесторы также сосредоточены на сезоне отчетности. В частности, на текущей неделе свои результаты представят такие компании, как Microsoft, Caterpillar, Apple, Amazon.com, 3M, ConocoPhillips и Alphabet.

Критическое значение могут сыграть даже не сами финансовые показатели, а ожидания компаний на следующие несколько кварталов, заявил Фавад Разакзада, аналитик ThinkMarkets. Если руководители укажут на более слабый рост выручки и замедление экономики, это может отчасти лишить рынок импульса к росту, сообщил он. "Люди обычно оптимистично настроены по поводу будущего, и это может вернуть их к реальности", - добавил эксперт.

Ожидается, что корпоративная прибыль снизится по сравнению с тем же периодом предыдущего года, однако будет выше по сравнению со 2-м кварталом, а в 2021 году вернется к росту.

Нефтегазовый сектор S&P 500 в понедельник показал самые слабые результаты из всех секторов индекса, опустившись на 3,5%.

Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 3,2%, до 38,56 доллара за баррель. Как отметил Бьярне Шилдроп, сырьевой аналитик из SEB, в свете прекращения огня в Ливии аналитики теперь прогнозируют, что объемы добычи в стране в следующие четыре недели вырастут с примерно 500 000 баррелей в день до 1 млн. Рост заболеваемости коронавирусом также вмешивается в перспективы восстановления экономики и сказывается на спросе, добавил он.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 откатился на 1,8%, причем снижение возглавили немецкие акции.

В Европе отмечено ускорение прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. В воскресенье во Франции было зафиксировано 52 000 новых инфицированных, что является дневным максимумом. Италия пытается сдержать распространение вируса, вводя новые ограничения, например, теперь все бары и рестораны в стране работают лишь до 6 часов вечера. В Испании, как и в марте, было введено чрезвычайное положение.

В Азии большинство индексов снизились. Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%. В Гонконге торги не проводились в связи с выходным днем.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась с пятничных 0,840% до 0,801%.
По материалам: ПРАЙМ
 

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