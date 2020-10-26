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Азиатские фондовые биржи 26 октября закрылись в основном в минусе
08:00 26.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов понедельника на обострении опасений вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,8% - до 3251,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,5%, до 2212,07 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,72% - до 2343,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,19%, до 6155,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,09%, до 23494,34 пункта.
Торги на бирже Гонконга не проводились в связи с праздником. По итогам торгов пятницы Hang Seng Index вырос на 0,54% - до 24918,78 пункта.
Многие страны мира фиксируют рекордные темпы заражения коронавирусом. Это касается как Европы, так и США, где число новых случаев уже два дня подряд превышало 83 тысячи в сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 25 октября число новых случаев заражения в мире за сутки составило 438 633, а за все время в мире выявлено 42,512 миллиона случаев заражения коронавирусом. Инвесторы опасаются, что новая волна коронавируса помешает восстановлению мировой экономики.
"В начале торгов отмечались покупательские настроения, но рынок оказался под давлением распространения коронавирусной инфекции в Европе и США", - прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на бирже Японии аналитики Okasan Online Securities.
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