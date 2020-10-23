Финансовые новости
- |
- 23.10.20
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет 23 октября на опасениях влияния новой волны коронавируса на спрос
08:14 23.10.2020 |
Стоимость нефти снижается в пятницу утром на растущих опасениях, что новая волна коронавируса в мире замедлит восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 EEST цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,12% - до 42,41 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,12%, до 40,59 доллара за баррель.
Пессимизм инвесторов в пятницу обусловлен растущими опасениями, что быстрое распространение коронавируса по всему миру, а также вызванные этим карантинные ограничения приведут к резкому снижению спроса на топливо. Так, во Франции был зафиксирован рекордный ежедневный рост случаев. Несколько штатов США также сообщили о рекордном ежедневном росте заражений.
При этом более активное снижение цен сдерживают новости о том, что Путин не исключает, что действующие в рамках ОПЕК+ ограничения по добыче нефти могут быть сохранены на больший срок, чем раньше планировали.
"Путин подтверждает, что альянс Саудовской Аравии и России прочен, и что они будут продолжать поддерживать стабильные цены на нефть", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый поворот в «опросе от Зеленского». Почему президент решил прикончить свою партию
|Страна чудес Зеленского. Почему после 25 октября могут понадобиться новые местные выборы
|Донбасские этапы Кравчука: Имитация деятельности или подготовка к капитуляции
|Сергей Фурса: Смотрите, вы не хотели от нас, чтобы мы увольняли Рожкову. Так мы и не уволили. Ха-ха-ха
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 23 октября на опасениях влияния новой волны коронавируса на спрос
|Фондовые рынки АТР в основном растут 23 октября на ожиданиях поддержки экономики США
|Фондовые индексы США 22 октября выросли, инвесторы ждут госпомощи
|Вендорное финансирование является перспективной бизнес-моделью для Украины - эксперты
|Депозитные ставки для физлиц 22.10.20
|ICU запустила онлайн-платформу для онлайн торговли ОВГЗ
Это интересно
|Первые очки Apple с микродисплеями Sony уже в 2021 году
|Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе
|В Германии начался процесс против организаторов «кибербункера»
|Швеция запретила оборудование китайских Huawei и ZTE для сети 5G
|Microsoft со SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников
|Apple запустила Music TV
|В рейтинг самых дорогих брендов мира впервые попали Instagram, YouTube, Zoom и Tesla