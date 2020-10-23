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Фондовые рынки АТР в основном растут 23 октября на ожиданиях поддержки экономики США
08:10 23.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут на ожиданиях прогресса в переговорах по принятию пакета поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,13% - до 3316,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,31%, до 2236,33 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,62%, до 24938,85 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 039% - до 2364,35 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,35%, до 23555,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,12% - до 6166,3 пункта.
Участники торгов по-прежнему сосредоточены на процессе переговоров по принятию пакета поддержки экономики США. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин продолжают обсуждения суммы пакета. В четверг Пелоси заявила, что в ходе переговоров наблюдается прогресс, и решение может быть принято в скором времени.
В пятницу инвесторы оценивают результаты теледебатов перед президентскими выборами в США. В ходе дебатов действующий президент США Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов. Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что в ходе дебатов кандидаты не дали новой информации, которая могла бы вызвать реакцию на рынках. В то же время результаты дебатов могут вызвать у инвесторов беспокойства об исходе предстоящих выборов.
"Я не думаю, что в ходе дебатов было что-то новое, поэтому рынки не сильно отреагировали. Внимание все еще сфокусировано на сроках принятия финансовой поддержки экономики и ее сумме", - цитирует агентство валютного аналитика Bank of Singapore Сим Мо Сёна (Sim Moh Siong).
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