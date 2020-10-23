Фондовые индексы США 22 октября выросли, инвесторы ждут госпомощи

Фондовые индексы США в четверг выросли после того, как большую часть сессии колебались между ростом и снижением. Инвесторы пристально следили за проходящими в Вашингтоне переговорами насчет новой программы государственной помощи экономике.

S&P 500 и Dow Jones Industrial Average к концу торгов набрали примерно 0,5%. Nasdaq Composite вырос на 0,2%.

Остается неясным, смогут ли демократы из палаты представителей и республиканцы из сената согласовать условия новой программы госпомощи до 3 ноября, когда состоятся выборы. Участники рынков внимательно следят за всеми новостями о переговорах.

"Этот вопрос по-прежнему живо обсуждается, на рынках следят за всеми изменениями", - подтверждает старший экономист Capital Economics по США Эндрю Хантер.

Согласно данным Министерства труда США, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе сократилось до 787 000, что говорит о восстановлении рынка труда.

Продажи на вторичном рынке жилья США, согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), в сентябре обновили максимум за 14 месяцев.

Однако, по мере того как гаснет эффект от предыдущей программы госпомощи, экономика, по словам некоторых инвесторов, будет выходить на плато.

"Хотя данные обнадеживают, я думаю, что в 4-м квартале экономика на короткое время потеряет прежний импульс к росту", - говорит инвестиционный директор CIBC Private Wealth Management Дейв Донабидиан.

Но в целом инвесторы уверены, что в будущем власти согласуют новую программу помощи экономике.

"Кто бы ни победил, какая-то программа госпомощи в ближайшие месяцы все равно состоится, по крайней мере, таково общее мнение", - говорит менеджер инвестиционного фонда M&G Investments Тристан Хэнсон.

Акции телекоммуникационной компании AT&T выросли на 4,8%. Ее выручка за 3-й квартал превзошла ожидания, хотя убыток оказался больше, чем ждали аналитики.

Акции Coca-Cola поднялись в цене на 1,3% благодаря тому, что выручка компании превысила ожидания.

Акции Align Technology, производителя прозрачных кап для выравнивания зубов Invisalign, подскочили в цене на 34% благодаря тому, что его прибыль за 3-й квартал оказалась выше прогнозов. Компания отметила, что стоматологические клиники возвращаются к работе после карантина, введенного из-за Covid-19.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,1%. Британский FTSE 100 подрос на 0,2%, после того как правительство объявило о новых мерах поддержки компаний, страдающих от новых ограничений, которые введены из-за распространения коронавируса.

Европа столкнулась с резким ростом числа заболевших Covid-19, а новые карантинные ограничения грозят затормозить экономическое восстановление региона.

В Азии торги на рынках акций завершились с понижением. Японский Nikkei потерял 0,7%, южнокорейский Kospi снизился на 0,7%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,4%.

Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,8% до 42,47 доллара. Золото снизилось в цене на 1,4%.