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Азиатские фондовые рынки снижаются 22 ноября вслед за биржами США
08:18 22.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, повторяя динамику на американских биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,83% - до 3297,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,77%, до 2236,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,22%, до 24699,11 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,99% - до 2347,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 6171,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,7%, до 23473,85 пункта.
В четверг инвесторы из Азии разделяют пессимизм на биржах США. Так, американские индексы в среду закрылись в минусе до 0,4%. Основным фактором для снижения по-прежнему является прогресс по переговорам по пакету мер поддержки экономики США.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин сообщили, что приблизились к достижению соглашения по пакету мер стимулирования американской экономики и продолжат переговоры. При этом надежды инвесторов на принятие пакета мер поддержки американской экономики до выборов вновь начинают утихать, что становится причиной снижения индексов на рынках.
Аналитики отмечают, что далее внимание инвесторов будет сосредоточено не на самом процессе переговоров по сумме пакета поддержки экономики США, а на президентских выборах в стране, результаты которых отразятся на решении. Победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена может означать более высокую сумму поддержки, поскольку представители партии выступают за увеличение пакета.
"Колебания в ходе переговоров по пакету поддержки начинают иметь все меньшее значение для инвесторов, поскольку рынкам важно то, как различные исходы выборов могут повлиять на перспективы пакета в 2021 году", - цитирует агентство Франс Пресс рыночного стратега Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
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