Финансовые новости
- |
- 20.10.20
- |
- 08:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые рынки АТР 20 октября в основном снижаются вслед за рынками США
07:55 20.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 3308,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,4%, до 2258,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index - снижался на 0,09%, до 24608,71 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,36% - до 2338,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,67% - до 6187,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,52%, до 23548,75 пункта.
Инвесторы из Азии разделяют пессимизм на американских биржах. Так, индексы США в понедельник закрылись снижением в пределах 1,6%. Фактором, оказавшим давление на индексы, стала неопределенность вокруг принятия мер по поддержке экономики страны. Переговоры о продлении мер по стимулированию экономики ведутся с начала августа, однако разногласия о сумме поддержки все еще не позволяют принять окончательное решение.
Рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, полагает, что по мере того как "исчезает надежда" на принятие решения по поддержке экономики США до президентских выборов, а на рынке не появляется положительных факторов, в мировой экономике будет наблюдаться снижение. Аналитик также отмечает, что инвесторы продолжат "осторожно двигаться" до проведения финальных дебатов в рамках президентских выборов.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости из Китая. Народный банк Китая (Центробанк) во вторник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
|Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет
|Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента
|Коронавирусный тупик. Сколько людей умрет за карантинным занавесом в ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ предоставил трем банкам рефинанса более чем на полмиллиарда
|Фондовые рынки АТР 20 октября в основном снижаются вслед за рынками США
|Фондовые индексы США упали 19 октября на опасениях относительно мер стимулирования
|Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке в Печерский райсуд
|НБУ составил рейтинг прибыльности банков
|Депозитные ставки для физлиц 19.10.20
Это интересно
|Ученые поменяли структуру солнечной батареи и увеличили ее эффективность на 125%
|Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами
|Европа признала самолеты Boeing Max безопасными
|Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором
|LG начнет блокировать услуги Smart TV на «серых» телевизорах в Украине с ноября 2020 года
|Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8
|Внутреннее изменение в браузере Microsoft может сделать антивирусы бесполезными