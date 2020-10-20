Фондовые индексы США упали 19 октября на опасениях относительно мер стимулирования

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал более чем на 400 пунктов, в то время как надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер до президентских выборов померкли.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 410,89 пункта, или на 1,4%, до 3426,92 пункта. S&P 500 упал на 56,89 пункта, или 1,6%, до 3426,92 пункта. Nasdaq Composite упал на 192,67 пункта, или 1,7%, до 11478,88 пункта.

Инвесторы продолжают следить за прогрессом переговоров между законодателями и представителями Белого дома, полагая, что любая помощь для домохозяйств или компаний, пострадавших от коронавируса, может поддержать восстановление экономики, тогда как позитивный эффект от предыдущих мер поддержки иссякает.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на выходных заявила, что у Белого дома есть срок до вторника, чтобы согласовать с демократами условия госпомощи. Если ко вторнику утвердить программу помощи не удастся, то, по словам помощника Пелоси, переговоры могут продолжиться, но вряд ли приведут к согласованию масштабной программы с бюджетом в несколько триллионов долларов в ближайшие две недели. Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин провели беседу в субботу вечером, но ряд разногласий сохраняется.

"Президент Трамп был бы рад принять пакет стимулирующих мер до выборов, - полагает Майкл Маллани, директор по исследованию мировых рынков в Boston Partners. - Однако у Пелоси нет весомых аргументов для того, чтобы подписывать какие-либо законопроекты до выборов".

Участники рынков ставят на то, что по итогам выборов демократы возьмут под контроль как Белый дом, так и конгресс, что в конечном итоге позволит им принять крупный пакет стимулирующих мер, уточнил Маллани. При этом он добавил, что такой итог выборов может в итоге оказать давление на рыночную доходность из-за повышения налогов.

Главный аналитик BNP Paribas по диверсифицированным активам Роберт Макади отметил, что экономика нуждается в дополнительной финансовой поддержке от государства, так как Covid-19 продолжает распространяться.

"Отсутствие новой программы налогово-бюджетной поддержки грозит новой волной увольнений и банкротств, что однозначно скажется на экономическом росте", - предупредил он.

Рост американских индексов в последние дни застопорился. S&P 500 завис менее чем на 4,5% ниже рекордного максимума, установленного в начале сентября. На прошлой неделе американские индексы немного выросли. Инвесторам пришлось иметь дело со стабильно высоким количеством новых зараженных коронавирусом и политической неопределенностью в США.

Инвесторы также продолжают анализировать корпоративную отчетность.

В ближайшие дни о результатах отчитаются Netflix, Tesla и AT&T. Технологический гигант International Business Machines опубликует отчетность сегодня после завершения регулярной сессии.

"Все внимание будет приковано к прогнозам, а прогнозы компаний в целом пока были лучше ожиданий аналитиков, особенно в США, - сказал Эндрю Коул из Pictet Asset Management. - Все знают, что в этом году прибыль компаний будет ужасной в сравнении с прошлым годом, поэтому сейчас все большее значение имеет 2021 год".

Акции AMC Entertainment на момент написания обзора подскочили на 16% - оператор кинотеатров заявил, что возобновит работу некоторых объектов в штате Нью-Йорк в пятницу.

Акции ConocoPhillips подорожали менее чем на 3,2% на новостях о том, что она купит Concho Resources, которая занимается буровыми работами на сланцевых месторождениях в Техасе, за 9,7 млрд долларов с оплатой акциями. Акции Concho повысились на 0,7%.

Бумаги American Equity Investment Life Holding упали на 15%. В воскресенье она отклонила предложение о поглощении от Massachusetts Mutual Life Insurance и Athene Holding и сообщила, что вместо этого заключила соглашение о партнерстве с Brookfield Asset Management.

Между тем, согласно вышедшим в понедельник официальным данным, в 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года ВВП Китая вырос на 4,9%. Таким образом, через полгода после начала пандемии коронавируса экономика страны вернулась к докризисной траектории.

Инвесторы в Китае и Гонконге неоднозначно отреагировали на свежие макроданные, поскольку рост китайского ВВП оказался слабее ожиданий. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,7% после первоначального повышения более чем на 1%. Гонконгский Hang Seng сократил прирост и прибавил 0,6%

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 0,3%. Биржевой оператор Euronext NV сообщил, что устранил технический сбой, который прервал торговлю на ряде рынков.

Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 0,760% с 0,743% в пятницу.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 0,1%, или 5 центов, до 40,83 доллара за баррель.