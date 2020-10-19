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Азиатские фондовые рынки 19 октября в основном растут
08:43 19.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме Китая, растут в понедельник, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают данные по ВВП и промышленному производству КНР.
По состоянию на 7.47 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33% - до 3325,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,27%, до 2259,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,69% - до 24554,82 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,68% - до 2357,41, японский Nikkei 225 - на 1,23%, до 23697,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,99%, до 6237,7 пункта.
В понедельник участники торгов обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, а за девять месяцев - на 0,7%. Данные оказались хуже прогнозов, что вызвало снижение китайских индексов.
Вместе с тем инвесторы с оптимизмом восприняли данные по промышленности Китая. Промышленное производство в КНР за три квартала выросло на 1,2% в годовом выражении, а в третьем квартале рост ускорился на 1,4 процентных пункта по сравнению со вторым - до 5,8%.
Аналитики Okasan Online Securities отмечают, что рост на биржах Азии также поддерживается высоким "аппетитом инвесторов к поиску выгодных сделок", несмотря на сохранение неопределенности с дополнительными мерами поддержки экономики США и растущую заболеваемость коронавирусом в мире.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по очередному пакету стимулирующих мер идут, однако на рынке по-прежнему преобладает мнение, что решение не будет принято до президентских выборов в стране.
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