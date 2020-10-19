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Рынок акций США 16 октября прервал падение
07:55 19.10.2020 |
Биржи США в пятницу закрылись разнонаправленно после трех дней снижения на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи промышленный индекс Dow Jones Industrial Average рос на 0,39%, до 28606,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 фактически остался на прежнем уровне, показав рост на 0,01%, до 3483,82 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял свои позиции на 0,37%, до 11854,70 пункта.
На настроение инвесторов оказали влияние данные внутренней статистики США. Розничные продажи в стране за сентябрь поднялись в месячном выражении на 1,9% после роста на 0,6% в августе, аналитики ждали роста на 0,7%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) вырос в октябре, по первой оценке, до 81,2 пункта с 80,4 пункта в сентябре при прогнозе в 80,5 пункта. Объем промпроизводства в сентябре снизился на 0,6% к предыдущему месяцу против роста на 0,4% в августе. Ожидался рост на 0,5%. Дефицит бюджета США по итогам 2019-2020 финансового года вырос почти в три раза, до рекордных 3,1 триллиона долларов.
Пессимизм в течение прошлой недели связан, в частности, с состоянием переговоров по новым мерам поддержки экономики. Также на биржи повлиял рост заболеваемости коронавирусом в Европе и принятие новых карантинных мер в ряде стран.
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