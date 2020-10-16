Финансовые новости
- |
- 16.10.20
- |
- 09:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые индексы США 15 октября снизились из-за безработицы и коронавируса
07:59 16.10.2020 |
Фондовые индексы США в четверг вновь упали на фоне ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в Европе и ухудшения ситуации с занятостью в США.
Основные индексы снизились третий день подряд. The S&P 500 упал на 5,33 пункта (0,2%), до 3483,34, Dow Jones Industrial Average - на 19,80 пункта (0,1%), до 28494,20, а Nasdaq Composite - на 54,86 пункта (0,5%), до 11713,87.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 и гонконгский Hang Seng потеряли по 2,1%.
Многие инвесторы заняли выжидательные позиции ввиду неопределенности вокруг предстоящих президентских выборов в США, отсутствия прогресса в переговорах о государственной поддержке американской экономики, а также рисков, связанных со второй волной заболеваемости коронавирусом.
"Переговоры по поводу государственной программы помощи, которую можно было бы запустить еще до выборов, проходят нестабильно. Рынок полон то оптимизма, то пессимизма, - комментирует ситуацию аналитический директор Natwest Markets Джим Маккормик. - Кроме того, мы наблюдаем проблемы с тестированием вакцин и рост числа заболевших Covid-19 в Европе".
Согласно опубликованному в четверг отчету, число первичных заявок на пособие по безработице, поданных в США за прошлую неделю, составило 898 000. Это максимальный уровень с конца августа.
Стратег-аналитик ClearBridge Investments Джефф Шульц отмечает, что ситуация с безработицей остается одной из главных проблем восстановления экономики. "Состояние рынка труда улучшается, но недостаточно быстро, чтобы успокоить инвесторов", - говорит он.
Динамика рынков также отражает нежелание инвесторов делать крупные ставки до тех пор, пока выборы не будут завершены, а угроза оспаривания их результатов не будет устранена, говорит Маккормик.
Согласно последнему опросу Wall Street Journal/NBC News, за три недели до дня выборов бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 11 пунктов. Несмотря на этот отрыв, инвесторы допускают любые сюрпризы в день выборов и поэтому остаются настороже.
"Рынок взял паузу и, похоже, свыкается с перспективой демократического большинства, - говорит Маккормик. - Но, памятуя 2016 год, многие не решаются учитывать эти ожидания в котировках".
Лондон стал очередной европейской столицей, ужесточившей карантинные меры. Ограничения вступят в силу в предстоящие выходные. Власти Франции в среду объявили о чрезвычайном положении и введении вечернего комендантского часа в парижском регионе и восьми других городских агломераций по всей стране.
Новые меры грозят подорвать хрупкое восстановление в Европе, считает Алтаф Кассам, директор State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии и аналитике в регионе EMEA.
"Мы прошли легкий этап экономического восстановления, первоначальный отскок. Теперь предстоит сделать самое трудное - вернуть экономику к состоянию, в котором она была до карантина и Covid-19", - говорит он.
В среду разногласия Белого дома и Конгресса в вопросе о дополнительной государственной поддержке стали еще более явными. Министр финансов Стивен Мнучин выразил сомнение в способности сторон договориться раньше выборов, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила сохранение ключевых разногласий.
В четверг появились надежды на сближение хотя бы по одному из таких разногласий. Мнучин заявил о готовности администрации удовлетворить требования демократов, касающиеся включения в новый пакет мер экономической поддержки общенациональную стратегию тестирования на Covid-19.
Между тем инвесторы объясняют широкомасштабными мерами денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования значительную часть восстановления фондового рынка в этом году.
"Без новых стимулов рынок может испытывать проблемы с ростом до конца выборов", - отмечает Стивен Вайолин, портфельный менеджер F.L.Putnam Investment Management Co.
Доходность 10-летних американских гособлигаций в четверг подросла до 0,730% от 0,721% в среду.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Это может быть выгодно России: Что такое СЭЗ на Донбассе, о которой будут спрашивать в опроснике Зеленского
|Идея СЭЗ на Донбассе чревата созданием внутреннего оффшора - эксперт КШЭ
|Новый «первый непроходной»: Как «Голос» и Притула копируют Гриценко
|Суды и обыски: Как и зачем Филимонову в Одессе расчищают дорогу во второй тур
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена на золото растет 16 октяря на новостях по коронавирусу
|Доллар 16 октября дешевеет к иене на уходе инвесторов от риска
|Активы Укргазбанка достигли почти 153 миллиардов
|АМКУ оштрафовал «Идея Банк» на четыре миллиона за неправдивую рекламу
|Азиатские биржи в основном снижаются 16 октяря
|Фондовые индексы США 15 октября снизились из-за безработицы и коронавируса
Это интересно
|Rolls-Royce откажется от подсвеченной статуэтки «Духа экстаза»
|«Покровитель интернета». Итальянский подросток может стать первым католическим святым из поколения «миллениалов»
|Судья по иску Epic Games против Apple предупредила о последствиях для Microsoft, Sony и Nintendo
|Пожилые водители оказались менее опасны, чем средневозрастные
|Нобелевская премия по экономике присуждена за новые форматы аукционов
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны