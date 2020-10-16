Фондовые индексы США 15 октября снизились из-за безработицы и коронавируса

Фондовые индексы США в четверг вновь упали на фоне ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в Европе и ухудшения ситуации с занятостью в США.

Основные индексы снизились третий день подряд. The S&P 500 упал на 5,33 пункта (0,2%), до 3483,34, Dow Jones Industrial Average - на 19,80 пункта (0,1%), до 28494,20, а Nasdaq Composite - на 54,86 пункта (0,5%), до 11713,87.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 и гонконгский Hang Seng потеряли по 2,1%.

Многие инвесторы заняли выжидательные позиции ввиду неопределенности вокруг предстоящих президентских выборов в США, отсутствия прогресса в переговорах о государственной поддержке американской экономики, а также рисков, связанных со второй волной заболеваемости коронавирусом.

"Переговоры по поводу государственной программы помощи, которую можно было бы запустить еще до выборов, проходят нестабильно. Рынок полон то оптимизма, то пессимизма, - комментирует ситуацию аналитический директор Natwest Markets Джим Маккормик. - Кроме того, мы наблюдаем проблемы с тестированием вакцин и рост числа заболевших Covid-19 в Европе".

Согласно опубликованному в четверг отчету, число первичных заявок на пособие по безработице, поданных в США за прошлую неделю, составило 898 000. Это максимальный уровень с конца августа.

Стратег-аналитик ClearBridge Investments Джефф Шульц отмечает, что ситуация с безработицей остается одной из главных проблем восстановления экономики. "Состояние рынка труда улучшается, но недостаточно быстро, чтобы успокоить инвесторов", - говорит он.

Динамика рынков также отражает нежелание инвесторов делать крупные ставки до тех пор, пока выборы не будут завершены, а угроза оспаривания их результатов не будет устранена, говорит Маккормик.

Согласно последнему опросу Wall Street Journal/NBC News, за три недели до дня выборов бывший вице-президент Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа на 11 пунктов. Несмотря на этот отрыв, инвесторы допускают любые сюрпризы в день выборов и поэтому остаются настороже.

"Рынок взял паузу и, похоже, свыкается с перспективой демократического большинства, - говорит Маккормик. - Но, памятуя 2016 год, многие не решаются учитывать эти ожидания в котировках".

Лондон стал очередной европейской столицей, ужесточившей карантинные меры. Ограничения вступят в силу в предстоящие выходные. Власти Франции в среду объявили о чрезвычайном положении и введении вечернего комендантского часа в парижском регионе и восьми других городских агломераций по всей стране.

Новые меры грозят подорвать хрупкое восстановление в Европе, считает Алтаф Кассам, директор State Street Global Advisors по инвестиционной стратегии и аналитике в регионе EMEA.

"Мы прошли легкий этап экономического восстановления, первоначальный отскок. Теперь предстоит сделать самое трудное - вернуть экономику к состоянию, в котором она была до карантина и Covid-19", - говорит он.

В среду разногласия Белого дома и Конгресса в вопросе о дополнительной государственной поддержке стали еще более явными. Министр финансов Стивен Мнучин выразил сомнение в способности сторон договориться раньше выборов, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила сохранение ключевых разногласий.

В четверг появились надежды на сближение хотя бы по одному из таких разногласий. Мнучин заявил о готовности администрации удовлетворить требования демократов, касающиеся включения в новый пакет мер экономической поддержки общенациональную стратегию тестирования на Covid-19.

Между тем инвесторы объясняют широкомасштабными мерами денежно-кредитного и налогово-бюджетного стимулирования значительную часть восстановления фондового рынка в этом году.

"Без новых стимулов рынок может испытывать проблемы с ростом до конца выборов", - отмечает Стивен Вайолин, портфельный менеджер F.L.Putnam Investment Management Co.

Доходность 10-летних американских гособлигаций в четверг подросла до 0,730% от 0,721% в среду.