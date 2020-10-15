Финансовые новости
- |
- 15.10.20
- |
- 11:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые рынки АТР 15 октября в основном снижаются на статистике из Китая
08:10 15.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются после публикации статистических данных по Китаю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.36 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1% - до 3344,25 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,29%, до 2283,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,28%, до 24350,44 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,88% - до 2359,43, японский Nikkei 225 - на 0,63%, до 23476,8 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,68% - до 6221,3 пункта.
Инвесторы с пессимизмом восприняли статистику по Китаю. Инфляция в стране в сентябре замедлилась до 1,7% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов. Индекс цен производителей (PPI) упал на 2,1% против 2% в августе. При этом аналитики ожидали снижения лишь на 1,8%.
Давление на индексы Азии также оказывают новости вокруг пакета мер по поддержке экономики США. По сообщениям СМИ, министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что пакет мер не будет принят до президентских выборов 3 ноября.
"Мнучин забил еще один гвоздь в гроб надежды на принятие пакета мер до выборов", - прокомментировал агентству Рейтер рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan).
По-прежнему пугает рынки и распространение коронавируса в мире. Из-за роста заболеваемости, особенно в Европе и США, вводятся новые карантинные меры, которые замедляют восстановление экономики.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Суды и обыски: Как и зачем Филимонову в Одессе расчищают дорогу во второй тур
|Тайное рандеву президента: Зачем шеф британской разведки встречался с Зеленским
|Порошенко выздоровел от Covid-19
|Как Зеленский хочет провести лохотрон с вопросами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15.10.2020
|Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 13.10.2020
|J.P. Morgan допускает включение Украины в GBI-EM индекс в течение 5 лет
|Доллар 15 октября колеблется на неопределенности с поддержкой экономики США
|Цена на золото незначительно снижается 15 октября
|Фондовые рынки АТР 15 октября в основном снижаются на статистике из Китая
Это интересно
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях