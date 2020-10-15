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Фондовые индексы США упали 14 октября из-за неудачных переговоров
08:03 15.10.2020 |
Фондовые индексы США в среду вновь упали. Инвесторы изучали корпоративную отчетность и следили за ходом обсуждения нового пакета мер стимулирования экономики.
Все три основных индекса - Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite - отступили от максимумов неспокойной торговой сессии и закрылись с понижением второй день подряд.
Потери отмечались во всех сегментах рынка, реагирующего на неспособность Белого дома и Конгресса выйти из тупиковой ситуации в переговорах о дополнительной поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса.
Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что стороны вряд ли смогут договориться раньше выборов, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отметила сохранение ключевых разногласий, в том числе относительно объема финансирования программы тестирования на коронавирус и отслеживания контактов инфицированных.
На протяжении последнего раунда этих переговоров акции, по сути, торговались в рамках ценового канала, что говорит о наличии на рынке консенсуса относительно необходимости дополнительной помощи для продолжения восстановления экономики. Аналитики отмечают, что ухудшение перспектив заключения сделки, скорее всего, будет вызывать колебания котировок на фондовом рынке как минимум до выборов.
Между тем некоторые инвесторы сосредоточены на более долгосрочных перспективах. Они ожидают восстановления прибыли компаний, надеются, что сделка по пакету стимулирования рано или поздно будет заключена, а также отмечают вероятность того, что как минимум одна из фармацевтических фирм преуспеет в создании вакцины или препарата для лечения коронавируса.
"Скорее всего, дальнейший подъем будет более поступательным, но мы убеждены, что в следующие 15 месяцев в итоге будут достигнуты новые рекордные максимумы", - написал в заметке Скотт Рен, старший стратег по мировым рынкам в Wells Fargo Investment Institute.
В Wells Fargo полагают, что середина целевого уровня S&P 500 на конец следующего года составит 3850 пунктов, что предполагает рост примерно на 10% с текущих отметок.
Dow Jones Industrial в среду упал на 165,81 пункта (0,6%), до 28514, S&P 500 - на 23,26 пункта (0,7%), до 3488,67, а Nasdaq Composite - на 95,17 пункта (0,8%), до 11768,73.
Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%.
Торги на азиатских фондовых биржах прошли с разнонаправленной динамикой. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%, а японский Nikkei 225 прибавил 0,1%.
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