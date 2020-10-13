Азиатские фондовые рынки 13 октября преимущественно растут вслед за биржами США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут в пределах 2,2% вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.38 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,28% - до 3348,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,24%, до 2294,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 2,2%, до 24649,68 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,33% - до 2395,33. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,33% - до 6213,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,11%, до 23583,75 пункта.

Индексы Уолл-стрит закрыли торги понедельника в уверенном плюсе. В частности, технологический NASDAQ подскочил на 2,5%. Оптимизм был вызван надеждами на принятие пакета поддержки экономики США. Кроме того, акции Apple выросли в цене на 6,3% в ожидании презентации новой модели iPhone.

На рынки Азии также могут серьезно повлиять результаты президентских выборов в США, говорят аналитики, которых цитирует агентство Рейтер. Основатель Surich Asset Management Саймон Юэн (Simon Yuen) считает, что в случае победы демократа Джо Байдена "азиатские рынки могут превзойти мировые", поскольку Байден поддерживает улучшение отношений с Китаем. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

Инвесторы также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Экспорт в сентябре в годовом выражении вырос на 9,9% после роста на 9,5% в августе, что оказалось хуже ожиданий аналитиков. Вместе с тем импорт подскочил на 13,2% после снижения на 2,1% в августе, тогда как аналитики ожидали роста лишь на 0,3%.