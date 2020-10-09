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Слияние биржевых площадок Европы. Euronext покупает фондовую биржу Италии за $5 млрд
14:01 09.10.2020 |
Пан-европейская биржа Euronext договорилась о покупке за $5,09 млрд итальянской фондовой биржи Borsa Italianа в Милане, которая принадлежит Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает Reuters.
Лондонская биржа по требованию Европейкой Комиссии вынуждена продать Borsa Italianа чтобы завершить более крупную сделку - покупку за $27 млрд провайдера финансовой информации Refinitiv.
Euronext в последние годы проигрывает конкуренцию немецкой Deutsche Boerse и швейцарской SIX. Покупка итальянской биржи, позволит французской торговой площадке восстановить утраченные конкурентные позиции, пишет Reuters.
Рыночная капитализация Euronext - $7 млрд, и компании, из-за нехватки собственных средств, придется прибегнуть к заемному капиталу, чтобы профинансировать сделку.
Для Италии продажа Borsa Italianа является достаточно чувствительным политическим событием, поскольку итальянская биржа владеет торговой площадкой MTS, где торгуются государственные облигации на общую сумму $2,5 трлн.
Чтобы избежать противодействия сделке со стороны итальянского правительства, Euronext согласна на совместное управление Borsa Italianа с государственным финансовым агентством CDP и крупнейшим банком Италии Intesa SanPaolo.
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