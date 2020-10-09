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Фондовые биржи АТР 9 октября закрылись преимущественно ростом
11:46 09.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов пятницы, при этом в лидерах роста китайские биржи на фоне подъема на американских рынках днем ранее, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,7%, до 3272,08 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,1%, до 2215,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,3% — до 24119,13 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,21% — до 2391,96 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,01%, до 6102,2 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,12% до 23619,69 пункта.
Трейдеры обратили внимание на то, что фондовые биржи США второй день подряд закрылись ростом на ожиданиях новых государственных мер поддержки экономики. Рост был связан с заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.
Ярко выраженная динамика на биржах Китая обусловлена тем, что они были закрыты с начала октября в связи с праздничными днями в стране, и теперь трейдеры имеют возможность отыграть все новости, появившиеся в течение этой недели.
В то же время снижение на бирже Японии аналитики объяснили коррекцией. "Рынки акций закрылись на отрицательной территории из-за фиксации прибыли после того, как Nikkei показал хорошие результаты ранее на этой неделе", — прокомментировал агентству Франс Пресс итоги торгов в Японии брокер Okasan Securities Шиничи Ямамото (Shinichi Yamamoto).
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