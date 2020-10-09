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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США 8 октября достигли самого высокого уровня с начала сентября

08:14 09.10.2020 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы США в четверг выросли, достигнув самых высоких уровней с начала сентября.

Инвесторы с осторожным оптимизмом оценивали вероятность того, что конгрессу США удастся согласовать программу финансовой помощи ряду отраслей.

S&P 500 вырос на 27,38 пункта, или 0,8%, до 3446,83 пункта. Dow Jones Industrial Average повысился на 122,05 пункта, или 0,4%, до 28425,51 пункта Nasdaq Composite - на 56,38 пункта, или 0,5%, до 11420,98 пункта.

Президент США Дональд Трамп поддержал идею индивидуальных программ помощи малому бизнесу и авиакомпаниям, а также рассылку чеков населению страны. В среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин сделали краткие заявления о потенциальной целевой программе помощи авиационному сектору, что вызвало рост акций авиаперевозчиков. Сегодня же Пелоси заявила, что не поддержит законопроект, если тот не будет предусматривать более масштабной поддержки пострадавших от пандемии.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на минувшей неделе незначительно выросло: с 837 000 до 840 000, при том что экономисты ждали снижения до 825 000. Восстановление на американском рынке труда идет медленно. Число заявок остается высоким по историческим меркам, хотя оно уже значительно отступило от мартовского пика, близкого к 7 миллионам заявок.

"В широком смысле число заявок по-прежнему велико. За последние несколько месяцев оно стабилизировалось, но об ощутимом снижении говорить не приходится", - комментирует экономист Commerzbank Питер Дискон. По его словам, от конгресса США все больше ждут согласования новой программы помощи пострадавшим от пандемии.

"Сейчас все внимание приковано к господдержке. Рынок движется вверх, как только появляются новости о возможном согласовании той или иной программы помощи, - комментирует директор Natixis Investment Managers по мировым рыночным стратегиям Эсти Двек. - Вопрос в том, на какую сумму согласятся республиканцы".

Продолжение рыночного подъема заставляет некоторых инвесторов беспокоиться о том, что из-за спекулятивных покупок котировки поднялись слишком высоко, что угрожает рынку падением даже в случае дальнейшего восстановления экономики.

"Сейчас мы половину времени тратим на то, чтобы объяснить всем опасность сложившейся ситуации", - говорит Коул Смид, президент и портфельный управляющий инвестиционной компании Smead Capital Management.

Рост возглавили акции нефтегазовых компаний. Его субиндекс в составе S&P 500 набрал 3,8%.

Акции IBM повысились на 6% на новостях о том, что она создаст новую публичную компанию на базе своего подразделения управляемой инфраструктуры, чтобы самой сосредоточиться на бизнесе облачных вычислений.

Акции Regeneron Pharmaceuticals выросли на 1,4%. Трамп заявил, что ее экспериментальный препарат от коронавируса сыграл ключевую роль в его выздоровлении. Представитель компании в среду объявила, что Regeneron подала в Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов заявку на одобрение экстренного использования средства. Акции Eli Lilly - еще одной фармацевтической компании, упомянутой президентом в видео, опубликованном вчера в Twitter, - набрали 2,1%.

Акции Eaton Vance подскочили на 48%, после того как Morgan Stanley сообщил, что покупает эту управляющую компанию за 7 млрд долларов. Акции Morgan Stanley, который продолжает развивать свой бизнес управления частным капиталом, повысились на 0,4% и слегка превзошли субиндекс банковского сектора.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,8%. В Азии большинство ключевых индексов к концу торгов выросло. Исключением был только гонконгский Hang Seng, просевший на 0,2%. Как отмечают аналитики Deutsche Bank, этому предшествовали сообщения о том, что администрация Трампа обсуждает возможность введения ограничений для платформ цифровых платежей, разработанных китайскими технологическими компаниями Tencent Holdings и Ant Group, из соображений национальной безопасности. На материковом Китае торги не проводились в связи с праздниками.
По материалам: ПРАЙМ
 

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