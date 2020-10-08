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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фондовые индексы США выросли 7 октября после того, как Трамп смягчил позицию в отношении стимулирования

07:59 08.10.2020 |

Фондовый рынок

 

Фондовые индексы США в среду выросли. Судя по всему, президент Трамп смягчил свою позицию по поводу поддержки американских домохозяйств, авиакомпаний и малого бизнеса.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 537,70 пункта, или на 1,9%, до 28303,46 пункта; S&P 500 вырос на 58,50 пункта, или 1,7%, до 3419, 45 пункта; Nasdaq Composite вырос на 210 пунктов, или 1,9%, д 1164,60 пункта. Тем временем вчера подкомитет палаты представителей, возглавляемый демократами, предложил всему конгрессу подумать о дроблении бизнеса технологических гигантов и обвинил их в монополизме.

Аналитик Oanda Эдвард Мойя отметил, что залп твитов, опубликованных Дональдом Трампом, взволновал рынок, но теперь инвесторы в большинстве своем ждут победы демократов на ноябрьских выборах и дополнительного государственного стимулирования экономики после их прихода ко власти. По словам аналитика, такие прогнозы, а также вера в поддержку со стороны ФРС, должны защитить рынок от падения.

"Мало что способно кардинально изменить средне- и долгосрочные планы участников рынка", - добавил он.

Однако это не отменяет краткосрочные взлеты и падения. Во вторник на рынке произошел обвал после того, как Трамп разрушил надежды на принятие мер господдержки до ноябрьских выборов. Он написал в Twitter, что сказал своим представителям прекратить переговоры с демократами насчет расходов, направленных на экономическую помощь при пандемии.

Спустя всего несколько часов президент, кажется, сменил курс. Он написал несколько сообщений в Twitter о том, что "готов прямо сейчас подписать" указ, если ему будет направлен отдельный проект о выдаче американцам по 1200 долларов. Он также призвал законодательную власть одобрить выплату 25 млрд долларов для помощи авиакомпаниям с покрытием зарплат, а также пакет помощи на 135 млрд долларов по программе защиты зарплат, предназначенной для поддержки малого бизнеса.

"Весьма знаменательно изменение позиции после первого сообщения, - заметил Джеймс Маккормик, стратег NatWest Markets. - В результате все думают, что он пойдет на адресную помощь".

В свете высказываний Трампа насчет помощи авиакомпаниям акции United Airlines выросли на 4,3%, American Airlines - на 4,3%, а Delta Air Lines - на 3,5%.

Акции технологических компаний США колебались на фоне публикации днем ранее отчета, подготовленного демократами из антимонопольного подкомитета палаты представителей. Они утверждают, что компании вроде Apple, Amazon и Alphabet используют свое доминирующее рыночное положение для подавления конкуренции. Законодательных изменений пока не ожидается, но радикальные выводы отчета повышают шансы на принятие новых законов в будущем при победе демократов.

Акции Apple подорожали на 1,7%, Amazon - на 3,1%. Бумаги Alphabet выросли на 0,6%, акции Facebook упали на 0,2%.

Инвесторы уже несколько недель скептически оценивают вероятность того, что Демократическая партия, Белый дом и Республиканская партия смогут до 3 ноября преодолеть разногласия по поводу масштабного пакета помощи. Многие все еще считают, что следующий раунд поддержки можно ожидать только в новом году, если будет решительная победа одной из двух партий.

"Основной сценарий, на который ориентируется рынок, - это то, что стимулирование произойдет после выборов, - говорит Майкл Белл, стратег по мировым рынкам в J.P. Morgan Asset Management. - Во многом четкая победа одной из сторон - демократов или республиканцев, - ведущая к принятию некоторых мер поддержки, будет лучше, чем неопределенный результат, в результате которого стимулов по-прежнему не будет".

Доходность 10-летних гособлигаций США подросла до 0,784%. В последние недели из-за ожидания длительного сохранения низких ставок доходность казначейских облигаций оставалась в узком диапазоне.

В Европе Stoxx Europe 600 потерял 0,1%.

В Азии на фондовых рынках была неоднородная динамика. Японский Nikkei 225 в целом остался у флэтовой линии, а гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%. Китайские рынки оставались закрытыми в связи с праздниками.
По материалам: ПРАЙМ
 

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