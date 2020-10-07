Финансовые новости
- |
- 07.10.20
- |
- 13:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фондовые биржи АТР 7 октября закрылись в основном ростом
13:04 07.10.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли по итогам торгов среды на фоне сохранения ожиданий принятия новых мер господдержки экономики США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,1%, до 24242,86 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,89%, до 2386,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,25%, до 6036,4 пункта, японский Nikkei 225 - опустился на 0,05% до 23422,82 пункта.
Биржи Китая остаются закрытыми весь октябрь в связи с продолжением всеобщих каникул в стране. По итогам торгов среды, 30 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,2%, до 3218,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,05%, до 2149,54 пункта.
В центре внимания мировых инвесторов находится процесс обсуждения пакета поддержки экономики США, крупнейшей в мире, что важно и для всей глобальной экономики. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что до периода после ноябрьских выборов он прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за расхождений по вопросу объема поддержки. Такие известия вдобавок усилили опасения политической неопределённости в свете выборов.
Фондовые биржи США упали после этих новостей накануне, снизились в цене сырьевые активы и вырос спрос на более надежный доллар и гособлигации. Однако, во-первых, инвесторов в Азии не столь сильно беспокоит решение Трампа, поскольку кто бы ни победил на президентских выборах в США, он получит экономику, которой нужна поддержка и, как предполагают аналитики, она в итоге будет выделена.
Некоторые эксперты также охарактеризовали этот шаг Трампа как вероятный тактический ход переговоров. "Я не верю, что надежды на договоренность о поддержке экономики исчезли. Одна из любимых тактик ведения переговоров Трампа, судя по прошлым действиям, заключается в том, чтобы внезапно уходить из-за стола переговоров. Цель состоит в том, чтобы припугнуть другую сторону и заставить пойти на уступки", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минский формат скорее мертв. Зачем Кравчуку совет из «донецких старцев» при ТКГ
ТОП-НОВОСТИ
|От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС
|Виталий Портников: Зеленскому не удастся успокоить европейцев
|Привет из 90-х. Что происходит между Нацбанком и Советом НБУ
|«Волна» всегда смывает все прошлое». Как Зеленский признался Брюсселю в самых сокровенных страхах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые биржи АТР 7 октября закрылись в основном ростом
|Отчет: в 2020 году закрылось 75 криптовалютных бирж
|Справочный курс гривны 7 октября повышен на 5,57 коп до 28,3246 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 06.10.20
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 06.10.20
|Международные резервы Украины в сентябре упали на 8,7% - до $26,5 млрд из-за выплат по госдолгу и интервенций - Нацбанк
Это интересно
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов
|Нидерланды начнут использовать водородные поезда. Тестовые испытания прошли успешно
|Власти США призвали не платить операторам вирусов-вымогателей под угрозой санкций
|Автопилот Tesla оказался хуже, чем системы помощи у Mercedes-Benz, BMW и Audi
|Google теперь публично будет журить производителей Android-смартфонов за небезопасное ПО
|Началось распространение Google TV для Android
|Vivo X50 Pro+ ворвался в топ лучших камерофонов мира. Он снимает лучше Samsung Galaxy S20 Ultra и Xiaomi Mi 10 Pro